مناقشة سياسة وزارة «التغيّر المناخي» لتحقيق التنمية المستدامة

المصدر: (دبي - البيان)

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بعد» من خلال تقنية المؤتمرات المرئية «فيديو كونفرنس» برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، موضوع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة»، وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية والمختصة من البلديات وجمعيات الصيادين وجمعيات المزارعين.

وشارك في الاجتماع من ممثلي البلديات وجمعيات الصيادين وجمعيات المزارعين كل من: دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، وإدارات البيئة وسلامة الغذاء وأقسام الخدمات البيطرية وحماية الموارد الطبيعية ورقابة تجارة الأغذية والتفتيش الغذائي والدراسات والأنظمة الغذائية والتصاريح والتغذية التطبيقية والرقابة البيطرية والحجر البيطري والمعالجة البيطرية في بلدية دبي، وبلدية رأس الخيمة، وجمعية المزارعين برأس الخيمة، وجمعية عجمان التعاونية للصيادين، وجمعية دبا الفجيرة التعاونية للصيادين، وجمعية رأس الخيمة التعاونية للصيادين، وجمعية صيادي البدية بإمارة الفجيرة، وجمعية الشارقة التعاونية للصيادين، وجمعية الفجيرة التعاونية للصيادين، وجمعية أم القيوين التعاونية للصيادين.

وذكر اليماحي أن اللجنة ناقشت الموضوع بحضور عدد كبير من المعنيين وتم استعراض آرائهم والتحديات التي تواجههم في هذه القطاعات الحيوية.

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