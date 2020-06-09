8800 مستفيد من «سر بأمان» للتوعية بأضرار المخدرات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استفاد 8800 شخص من المتقدمين للحصول على رخصة القيادة من مبادرة «سر بأمان» والتي أطلقتها شرطة أبوظبي في مارس الماضي بإدخال مادة علمية لتوعية المتعاملين من مخاطر آفة المخدرات عن طريق الاتصال المرئي «عن بُعد» كشرط لاجتياز اختبارات النظري المقدمة بشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.

ونفذت المبادرة مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع مديرية ترخيص السائقين والآليات، وإدارتي الابتكار واستشراف المستقبل والإعلام الأمني، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.وأكد العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي أهمية التوعية بمخاطر المخدرات وتبعاتها الوخيمة على المجتمع وسبل الوقاية منها ووسائل تجنبها.

وذكر العقيد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص الآليات والسائقين أنه:«تم توعية المتقدمين لرخصة القيادة بمخاطر التعاطي من خلال تضمين مادة التوعية من أضرار المخدرات ضمن مقررات شركة الإمارات لتعليم القيادة لتصبح إحدى المواد التي يتطلب معرفتها للحصول على رخصة القيادة ضمن المنهج المقرر المعتمد للشركة».

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