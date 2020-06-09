دكتوراه في التحكيم الأسري بالفقه الإسلامي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ناقشت جامعة محمد الخامس أبوظبي، أمس، أطروحة لنيل الدكتوراه تقدم بها الباحث علي عبد الله الذباحي في موضوع التحكيم الأسري في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وقد عقدت المناقشة عن بعد تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المُتبعة في الدولة.

وترأس اللجنة العلمية الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة ومركز الموطأ للدراسات والتعليم، حيث أشار إلى الجهود التي تبذلها قيادة الإمارات في خدمة العلم والعلماء، وإثراء البحث العلمي في قضايا تعزيز روح التفاهم والتآلف والتعايش السلمي.

وافتتح الدكتور حمدان المزروعي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، المناقشة بالترحيب بالشيخ عبد الله بن بيه وأعضاء اللجنة العلمية، مؤكد أن «جامعة محمد الخامس تطمح إلى أن تقود الجهود البحثية في المنطقة، وأطروحة الباحث علي الذباحي إضافة علمية مميزة، ومرجع للباحثين والمهتمين بدراسة أحكام الفقه الإسلامي في التحكيم الأسري».

ومن جانبه، أكد الباحث علي الذباحي فخره واعتزازه بمناقشته أطروحته بحضور لجنة علمية متميزة يرأسها فضيلة العلامة الشيخ عبد الله بن بيه.

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