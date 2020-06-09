مؤتمر الإمارات السابع للعلاج الطبيعي «عن بُعد» 12 الجاري

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي، وبدعم من جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، تنطلق فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر الإمارات للعلاج الطبيعي كحدث افتراضي عن بُعد، خلال الفترة ١٢ - ١٣ يونيو الجاري.

وتُشكل أبحاث أمراض الجهاز العضلي الهيكلي والإصابات الرياضية والارتجاجات المحور الرئيسي لنسخة هذا العام من المؤتمر؛ حيث سيركز أخصائيو العلاج الطبيعي على دورهم المرتكز حول الرعاية متعددة التخصصات لحالات الارتجاج وفهم مختلف أنواعها.

وذكرت الدكتورة نعيمة صالح، رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر وعضو شعبة العلاج الطبيعي في جمعية الإمارات الطبية: اعتمدنا في الشعبة سياسة تطوير مجال العلاج الطبيعي من خلال تنظيم مؤتمر الإمارات للعلاج الطبيعي منذ عام 2006، وبرغم من الأزمة الناجمة عن جائحة «كوفيد 19»، فقد قررنا من المضي قُدماً في تنظيم المؤتمر لعام 2020 كحدث افتراضي عن بُعد، لتسليط الضوء على أحدث الأبحاث وأكثرها تقدماً كوسيلة لتطوير وتحفيز الحوار العلمي القائم على المعرفة من خلال دعوة أبرز الشخصيات المختصة، وتم تنظيم مؤتمر الإمارات للعلاج الطبيعي عن بُعد ليكون حلقة الوصل بين أخصائيي العلاج الطبيعي وغيرهم من أخصائيي الرعاية الصحية للحضور، وتضم قائمة المحاضرين المشاركين في المؤتمر أسماءً بارزة من أستراليا وبلجيكا والدنمارك وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

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