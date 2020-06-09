«الاعتماد الأكاديمي» تنظم ورشة تدريبية لإعداد مقومين خارجيين

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت مفوضية الاعتماد الأكاديمي، ورشة بعنوان «إعداد المقومين الخارجيين والزيارة الميدانية»، أول من أمس، وذلك ضمن مشروع إعداد مقومين معتمدين في مجال ترخيص مؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية، بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والدكتور محمد بن ياس مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي، والدكتور عماد أبو الرب مفوض الاعتماد الأكاديمي، و28 مشاركاً بالورشة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتطرق الدكتور محمد بن ياس، إلى مشروع المقيم المعتمد، وأهدافه وأهميته، وسعيه إلى تأصيل الممارسات الريادية التي تسهم في تحقيق ضمان الجودة في العملية التعليمية، والبحث العلمي، والأنشطة الجامعية والمجتمعية في المؤسسات التعليمية، مبيناً أن عقد مثل هذه الورش المتخصصة، يعزز ثقافة التطوير والتميز المؤسسي، كما أنها تعد فرصة سانحة للأكاديميين لاكتساب مهارات جديدة، خاصة بالتقييم المؤسسي والبرامجي، من الفريق المعني بالتدريب.

وتمتد الورشة على مدى خمسة أيام، تركز في مجملها على الدور الفعلي للمقيم، وعلى التعرف إلى أنشطة وإجراءات فريق التقويم الخارجي، وكيفية تحليل تقرير التقويم الذاتي، وإعداد وتنفيذ برنامج الزيارة الميدانية، وكذلك منهجية تقويم المحاور المختلفة في معايير الترخيص، والاعتماد خلال الزيارة الميدانية. وقد قام فريق من كبار المفوضين من مفوضية الاعتماد الأكاديمي، بالإعداد لهذه الورشة، كما تم استضافة 3 مقومين دوليين، لإثراء الورشة بتجاربهم الميدانية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز