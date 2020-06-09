«الهوية والجنسية»: إعفاء مخالفي الإقامة المغادرين قبل 18 أغسطس من الغرامات

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

أكد اللواء سعيد راكان الراشدي، مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إعفاء مخالفي الإقامة المستفيدين من مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من جميع الغرامات المترتبة عليهم، إذا غادروا قبل 18 أغسطس المقبل، وإعفاؤهم كذلك من ختم حرمان دخولهم الدولة مرة أخرى في حالة حصولهم على عقد عمل جديد، مشدداً على أن مغادرة الدولة شـرط الإعفاء والاستفادة من المكرمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي «عن بعد» نظمته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للإعلان عن آخر المستجدات المتعلقة بمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والخاصة بالسمــــــاح للمخالفـين بمغـــــــــــادرة الدولة مع إعفائهـــم من جميــــــع الغرامات المتــــرتبة عليهـــــــــــم، وإعــــــــفائهــــم من ختــــــم حرمـــــان دخـــــولهـــــم الدولـــــــــة.

وأوضح أن المكرمة تشمل مخالفي الإقامة ومخالفي أذونات الدخول والتأشيرات والمدرجين في قوائم الهاربين من الكفيل ومخالفي عقد العمل أو بطاقة العمل، وســـــــــــيتم تسديد قيود الهروب المدرجة عليهم دون حرمان بشرط مغادرة الدولة.

وتصل مدة المهلة المقررة للمخالفين 3 أشهر بدأت 18 مايو الماضي، وتنتهي 18 أغسطس متى وقعت المخالفة قبل 1 مارس 2020.

وتشمل المكرمة الإعفاء من الغرامات المترتبة على المقيمين المخالفين بشكل عام والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة، والإعفاء من غرامة بطاقة الهوية، والإعفاء من جميع رسوم المغادرة، وتشمل «رسوم تصريح المغادرة – إلغاء الأذن – رسم تسديد تعميم الهروب» وكذلك الإعفاء من الغرامات المرتبطة ببطاقة وعقد العمل، كما أنه لن يتم منع هذه الفئات من دخول الدولة مرة أخرى في حالة حصولهم على عقد عمل جديد.

خطوات

وأكد الراشدي أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية لهذه المكرمة، حيث سيكون على المخالف إنهاء إجراءاته في 3 خطوات تتمثل بتأمين وثيقة السفر وتأمين تذكرة السفر، كما أنه على حاملي الإقامة مراجعة المنفذ الجوي وتأمين إجراءات المغادرة.

وأضاف أنه على حاملي التأشيرات الراغبين في المغادرة عن طريق مطار دبي مراجعة التدقيق قبل موعد الرحلة بـ 48 ساعة، حيث تم تخصيص مراكز «شرطة القصيص، ومركز شرطة أمن الطيران المدني، مركز الترحيل بالقرب من مبنى 2 للمسافرين».

وأما الراغبون في المغادرة من مطارات أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة فيجب عليهم مراجعة الإجراءات قبل 6 ساعات من موعد السفر، ويستثنى من الإجراءات الخاصة بمراجعة مراكز التدقيق والحضور قبل موعد الإقلاع بـ 6 ساعات فئة حاملي التأشيرة لمن هم دون 15 سنة وأصحاب الهمم.

ضرورة

وأضاف الراشدي أنه على المستثمرين والشركاء الراغبين في الاستفادة من المكرمة ضرورة تصفية الشركة وإلغاء صفته في المؤسسة، وعلى المخالفين الذين لديهم كفالات شخصية والراغبين في الاستفادة من المكرمة ضرورة المغادرة برفقة مكفوليهم.

وأشار إلى تجهيز غرفة عمليات خاصة للرصد والمتابعة والإجابة عن استفسارات المتعاملين وتخصيص الرقم 800453، طيلة أيام الأسبوع ما عدا أيام العطلات الرسمية ومن الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الـ 10 مساءً.

وقال الراشــــــدي إن المخالفين بعد 1 مارس، تم التمديد لهم حتى 31 ديسـمبر وتم الإعـلان عن ذلك من قبل، ويمكنهم المغادرة بـدون أي مسـؤولية في حال توفر طيـران للجهة التي يرغـبون في السفر إليها.

لجنة

أكد اللواء سعيد راكان الراشدي، مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن الهيئة تستقبل يومياً العديد من الطلبات من أصحاب الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة والراغبين في العودة.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لدراسة طلبات الراغبين في العودة والبت فيها، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأمور المتعلقة؛ مثل توفر رحلات جوية من دول الراغبين في العودة إلى مطارات الدولة.

وأضاف أن إقامات المقيمين المنتهية بعد الأول من مارس سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها تعتبر سارية المفعول، ويمكن للموجودين في الخارج الدخول على الموقع وطلب تصريح دخول، وهناك لجنة مختصة تفحص الطلبات.

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