منصة سوق العمل الافتراضي تقدم وظائف برواتب تصل إلى 12 ألف درهم

المصدر: (دبي- سعيد الوشاحي)

قدمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عبر منصة سوق العمل الافتراضي التابعة لها، عدداً من الوظائف في مجالات متنوعة لغير المواطنين، الذين تأثرت الجهات التي كانوا يعملون بها جراء تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، شملت تخصصات عدة، تتناسب مع مختلف المؤهلات التعليمية، وبرواتب مجزية، تراوحت بين ثلاثة آلاف درهم، وتجاوزت 12 ألف درهم في بعض الوظائف، بشرط توفر خبرة تزيد على 15 سنة.

وتصدرت الوظائف في قطاع النفط والغاز، أكثر الوظائف المعروضة، تلاها قطاع الإنشاءات والبيع بالتجزئة، وتكنولوجيات المعلومات، وتوزيع المواد الغذائية والإدارة، كما طرحت مؤسسات القطاع الخاص الراغبة في الاستفادة من خبرات الموظفين، تخصصات في جميع الأعمال المرخص لها في الدولة، إضافة إلى تقديم بعضها فرص العمل الإضافي.

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في ظل الحزم التحفيزية، خصائص تفاعلية مبتكرة، في منصة «سوق العمل الافتراضي»، من شأنها تطوير خدمات المنصة، ودعم الشركات والعمال المسجلين فيها بالشكل الذي يسهل من عمليات التوطين، وتعتبر منصة سوق العمل الافتراضي، إحدى مبادرات «البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل»، حيث تسهم المنصة في تعزيز مرونة الانتقال، وتخفيف الأعباء التشغيلية عن المنشآت التي يوجد لديها فائض في أعداد العمالة غير المواطنة، وذلك من خلال تسجيل بيانات هؤلاء العمال في الموقع الإلكتروني careers.mohre.gov.ae، وهو الأمر الذي من شأنه دعم احتياجات سوق العمل من العمالة الداخلية، في ظل وقف الاستقدام من الخارج، نتيجة للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد والوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

وتوفر حزمة الخصائص الجديدة للشركات، إجراء المقابلات الوظيفية عن بعد، عبر برنامج فيديو مبتكر، يتيح للشركات أيضاً، إدخال الملاحظات ونقاط تقييم المرشح بشكل فوري، ما يدعم إجراءات التباعد الجسدي.

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