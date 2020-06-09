بدء الامتحانات المركزية في «رعاية أحداث شرطة أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نفذت شرطة أبوظبي امتحانات نهاية العام الدراسي «الامتحانات المركزية» لفئة الأحداث «عن بُعد» بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي ووفق الإجراءات الاحترازية والوقائية في التصدي لفيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح العقيد الدكتور علي سعيد مصبح المنصوري، مدير إدارة رعاية الأحداث بمديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع، أن امتحانات هذا العام تأتي في ظروف استثنائية في ظل التصدي لانتشار الفيروس.

وذكر أن الامتحانات تقدم لها كافة الأحداث المسجلين من الصف الـ 7 إلى الـ 11 تحت إشراف مركز الرعاية التربوية في الإدارة.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتوفير الرعاية للأحداث في ظل الظروف الراهنة، والتي تركز على الوقاية وتعزيز الجوانب الصحية، وتوفير كافة سبل الراحة للأحداث لأداء الامتحانات في بيئة ملائمة.

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