ضرار الفلاسي: عودة العمل في دوائر دبي بانسيابية خطوة واثقة

المصدر: دبي- نورا الأمير

قال ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: إن عودة الدوائر والهيئات الحكومية في دبي بنسبة 50%، مقدمة لخطوة لاحقة واثقة، بالعودة إلى نسبة المئة في المئة يوم الأحد المقبل، مؤكداً قدرة دبي القوية على تحويل الأزمات إلى فرص للنجاح والتحدي، في أزمة «كورونا»، التي شكلت تحدياً عالمياً، مضيفاً: «تتألق دبي بعودة الحياة إلى طبيعتها من جديد، بخطوات كبيرة واثقة».

وأشار إلى أنه رغم العودة التدريجية، والعمل بنصف الطاقة الإنتاجية، إلا أن ما يمكن ملاحظته هو الانسيابية في العمل، التي ترافقت مع الحفاظ على كل معايير السلامة والإجراءات والتدابير الاحترازية، والتباعد الاجتماعي، التي تشكل أحد أهم سبل الوقاية من فيروس «كورونا»، في الوقت الذي كان فيه سير العمل منتظماً بشكل كامل، من خلال التحلي بروح المواطنة والمسؤولية من قبل العاملين والموظفين، والتزام المراجعين بالضوابط المتبعة في مواجهة جائحة «كورونا».

وذكر أن مؤسسة «وطني الإمارات» تلتزم بشكل كامل بما تقرره القيادة، مؤكداً أهمية التزام الجميع بتطبيق إرشادات الجهات المختصة بالدولة وبدقة كاملة، بهدف مساعدتها على تحقيق المصلحة العامة. وشدد على أهمية التعاون والتكاتف بتحلي الجميع بروح المسؤولية قائلاً: إن نهوض دبي من أزمة «كورونا»، يثبت من جديد أنها تبقى السباقة للتحدي، والأجدر بالنجاح دائماً.

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