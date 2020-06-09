بحث تقييم الصحة النفسية عبر «التواصل» في زمن «كورونا»

المصدر: (العين – داوود محمد)

قام فريق بحثي من جامعة الإمارات، بتطوير نموذج آلي لفهم اللغة يعتمد على خوارزميات، لتقييم الاضطرابات والصحة النفسية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة انتشار فيروس «كوفيد 19» المستجد.

وأكد الفريق البحثي، المكون من الدكتورة هبة إسماعيل والأستاذ الدكتور محمد عادل سرحاني ونفاز الرمزاني من كلية تقنية المعلومات، أن النتائج المستخرجة من النموذج المقترح، يمكن استخدامها لتصميم وعرض توصيات إيجابية تدعم الصحة النفسية لمساعدة الأشخاص على التعامل مع الضغوطات الناتجة عن تفشي كورونا.

وأشار الباحثون إلى أنه تم اختيار منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» لتطبيق النموذج على أحدث مجموعة بيانات «كورونا»، وقد حقق النموذج دقة عالية الجودة بنسبة بلغت 90٪ في التنبؤ بمستوى الصحة النفسية للمغردين كتجربة للنموذج المقترح.

وذكر الباحثون أن الفريق البحثي قام بدراسة منصات التواصل الاجتماعي من أجل استخراج إحصاءات واستنباطات تساعد على تقييم الوضع النفسي وفهم درجة تقبل الجمهور للتغيرات الحياتية مما يتيح فرصة تصميم برامج دعم نفسي تساعد الناس على تخطي هذه الأزمة، إذ إنه مما لا شك فيه أن تفشي جائحة فيروس «كورونا» غير المسبوق قد ألقى عبئاً ملحوظاً على الغالبية العظمى من الناس، وكذلك على الموارد الحيوية والأنظمة الاقتصادية حول العالم.

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