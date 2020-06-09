شما المزروعي تستعرض تجربة الإمارات في إشراك الشباب بصناعة المستقبل

المصدر: دبي - البيان

استعرضت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، تجربة وجهود دولة الإمارات في تمكين الشباب وإشراكهم بصناعة المستقبل وفي مختلف القطاعات، وذلك خلال اجتماع عقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، بحضور مارتا لوسيا راميريز، نائبة رئيس جمهورية كولومبيا، وماريا خوليانا رويس السيدة الأولى لجمهورية كولومبيا.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا سالم راشد العويس، وخايمي أمين، سفير جمهورية كولومبيا في الإمارات، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجال تمكين الشباب، واستعرضت معاليها تجربة الإمارات في تعزيز ريادة الشباب ومشاركتهم في خدمة المجتمع والوطن من خلال المشاريع الرائدة والمبتكرة التي تعمل عليها المؤسسة الاتحادية للشباب لبناء جسر تواصل فعال بين الشباب وحكومة الإمارات ليصبحوا قادة المستقبل في مواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات العالمية المتسارعة.

وأكدت معاليها خلال الاجتماع، أن حكومة دولة الإمارات تقدم تجربة رائدة عالمياً في إشراك الشباب بصناعة المستقبل، من خلال تمكينهم في كافة القطاعات الحيوية، مشيرة أن القيادة الرشيدة تؤمن بأنهم القوة الحقيقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمضي قدماً في مسيرة التطور والنجاحات والإنجازات.

وقالت معاليها: يشكل الشباب حوالي 49% من شعب دولة الإمارات، وانطلاقاً من هذه الحقيقة الراسخة، فإن مسؤوليتنا كحكومة تكمن في إيجاد طرق جديدة للاستماع إلى آرائهم واستغلال طاقاتهم وإشراكهم في مختلف مجالات الحياة، ليساهموا بشكل فعال في بناء مستقبل مشرق للدولة في كافة المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

نهج جديد

وأعربت معاليها في نهاية الاجتماع عن تطلعها لزيادة التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا في مجال تمكين الشباب، وقالت معاليها: «إن بناء الجسور لتطبيق أفضل الممارسات في كافة مجالات الحياة تعتبر من أهم متطلبات القرن الـ21، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع الافتراضي كان فرصة مثالية لتطبيق ذلك عملياً، من خلال بناء جسور التعاون بين كولومبيا والإمارات، للنهوض بالتمكين العالمي لمجتمعاتنا عبر إشراك الشباب».

من جانبها، أثنت ماريا خوليانا رويس على العرض الذي قدمته معالي شما وعلى جهود الإمارات في تمكين الشباب، مؤكدة أن أوجه التشابه بين البلدين عديدة، وقالت: «تتشارك كولومبيا والإمارات في الكثير من القضايا .

وأشار سالم راشد العويس، سفير الإمارات لدى كولومبيا، إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في قطاع تمكين الشباب من خلال المشاركة المتبادلة في البرامج والملتقيات الشبابية والفعاليات والأحداث الكبرى، والحرص على تحقيق أقصى درجات التعاون.

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