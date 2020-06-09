تعاونية الاتحاد تدعم مورديها بـ 14.6 مليون درهم

المصدر: (دبي-البيان)

كشفت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الإمارات عن اعتمادها موازنة بمقدار 14 مليوناً و682 ألف درهم لدعم موردي السلع والمنتجات لفروعها، يأتي ذلك ضمن إطار المسؤولية المجتمعية للتعاونية والاسهام في تسريع عجلة تعافي القطاع الاقتصادي في إمارة دبي والدولة، بما يتواءم مع رؤية القيادة الرشيدة.

وأشار خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد إلى أنه «من منطلق الحس الوطني والاسهام جنباً إلى جنب مع الحكومة الرشيدة بدعم عجلة الاقتصاد، أطلقت تعاونية الاتحاد مبادرة بتوجيهات من مجلس الإدارة لدعم الاقتصاد الوطني، لضمان استمرارية الأعمال والمساهمة في تخفيف الأضرار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، مشيراً إلى أن التعاونية سبق وخصصت منذ بداية الجائحة مبلغاً أولياً 17 مليون درهم لدعم الإجراءات والمبادرات الوقائية والجهات الحكومية لمواجهة الجائحة ليتجاوز إجمالي الدعم المخصص 31 مليوناً».

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