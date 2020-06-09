«إنقاذ شرطة الشارقة» .. خدمات إنسانية وإسعافية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد المقدم فيصل جاسم الدوخي مدير عام فرع الإنقاذ بقسم الإنقاذ بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أن المهام التي يقوم بها الفرع تنقسم إلى خدمات إنسانية وإسعافية، وتتمثل المهام الإنسانية في نقل كبار المواطنين والمقيمين من طريحي الفراش إلى المستشفيات من خلال سيارات، تم تصميمها لأداء تلك المهمة. وقال في حديثه لـ«البيان» خلال الزيارة، التي قامت بها لفرع الإنقاذ، للتعرف على مهامه والخدمات التي يقدمها للجمهور، أنه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي بلغ عدد الحالات المرضية غير الطارئة، التي تم نقلها إلى المستشفيات 1687 حالة، كما تم التعامل مع الوفيات الطبيعية والجنائية بواقع 522 حالة وفاة في الفترة ذاتها، وبلغ عدد الحالات المرضية الطارئة وغير الطارئة، التي تم التعامل معها في العام 2019 نحو 5 آلاف و451 حالة، كما تم التعامل مع 1148 من الوفيات.

أقسام

وأضاف الدوخي أن «الإنقاذ ينقسم إلى 3 أقسام هي: «الإنقاذ البحري ويتوافر فيه نقاط خارجية في الحمرية ومنطقة الخان، والإنقاذ البري من خلال عدد من النقاط موزعة على مدينة الشارقة، والإسعاف».

مهام مستجدة

ولفت الدوخي إلى أن آخر تحديث لقسم الإنقاذ في ما يتعلق بسيارات الإسعاف كان عبارة عن تزويد القسم بسيارات للتعامل مع المهام المستجدة كنقل كبار المواطنين والمقيمين إلى العيادات والمستشفيات الطبية، وزودت السيارات بجهاز هيدروليك يسهل من عملية نقل المرضى، وتعمل في القسم 8 سيارات، منها 6 سيارات في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، إضافة إلى سيارتين في المنطقة الوسطى والشرقية، وقريباً سيتم زيادة المركبات إلى 5 حتى يصبح العدد الإجمالي لها 13 سيارة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه يتم تدريب كل العناصر العاملين في الإنقاذ تدريبات مكثفة.

وقال مدير عام فرع الإنقاذ بقسم الإنقاذ بالقيادة العامة لشرطة الشارقة إنه «خلال أسبوع سيتم تزويد القسم بـ 4 سيارات إسعاف إضافية، بعد أن تم تجهيزها تجهيزاً خاصاً، وتم تزويدها بمعدات هيدروليكية للتعامل مع حوادث الطرق وإنقاد المحصورين في حال الحرائق، وتحوي جهازاً للتعامل مع الحرائق، وتم ربطها بغرفة العمليات بشرطة الشارقة.

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