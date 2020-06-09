إنقاذ مسنّ يقطن في قمة جبل باغتته آلام العمود الفقري

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

أنقذ طاقم البحث والإنقاذ، التابع لقسم جناح الجو، بشرطة رأس الخيمة، رجلاً من فئة كبار المواطنين، يعاني من آلام حادة في العمود الفقري، وبعض الأوجاع الأخرى بالجسد، ويقطن في قمة أحد جبال الإمارة.

وتفصيلاً، أوضح العقيد طيّار سعيد راشد اليمّاحي رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، أنه ورد بلاغ في تمام الـ 9 من صباح أمس الأول، إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، يفيد بوجود مسن في قمة أحد جبال الإمارة، يعاني من آلام بفقرات العمود الفقري، وعلى الفور، تم تحريك مروحية جناح الجو بشرطة رأس الخيمة إلى موقع البلاغ، لتحلّق على ارتفاع 5000 قدم، حيث تم إنقاذ الرجل المسن، ونقله إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، خلال زمن قدره 20 دقيقة فقط، منذ ورود البلاغ.

ووجّه العقيد طيّار سعيد اليمّاحي، الشكر والتقدير والثناء، إلى طاقم البحث والإنقاذ، التابع لقسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، نظير جهودهم الحثيثة المبذولة في تعزيز زمن سرعة الاستجابة، عند تلبية نداءات الجمهور الطارئة في مثل هذه الحالات، مشيداً بحرص الطاقم على السرعة والدقة في إنجاز مهام الإنقاذ والإسعاف الموكلة إليهم.

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