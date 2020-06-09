البواردي ووزير الدفاع النيوزلندي يبحثان علاقات التعاون

المصدر: (أبوظبي - وام)

بحث معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع خلال الاتصال المرئي مع رون مارك وزير الدفاع النيوزلندي مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث أشار الجانبان إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك بين مختلف دول العالم من أجل احتواء تداعيات هذا المرض على مختلف الأصعدة.

كما تم خلال الاتصال المرئي استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والعسكرية وسبل تعزيزها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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