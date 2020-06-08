مباشر.. إحاطة إعلامية لحكومة الإمارات حول كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من32 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 568 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 76 393 حالة.

وارتفاع حالات الشفاء في الدولة إلى 22,275، وذلك بعد تسجيل 469 حالة شفاء جديدة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 اشخاص نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 281 حالة .

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي المتحدث الرسمي باسم حكومة الإمارات: أن الإمارات كان هدفها منذ اليوم الأول لأزمة كوفيد19 الحفاظ على صحة وسلامة شعب الإمارات بصورة عامة، سواءً من مواطنين ومقيمين وجاءت القرارات والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في ظل انتشار الفيروس بالدولة لتستهدف المواطن والمقيم على حد سواء، وكذلك المخالفات المترتبة عليها دون تمييز .

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