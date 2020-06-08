عودة العمل في بلدية الفجيرة من خلال 3 مراحل

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

كشف المهندس محمد سيف الافخم مدير بلدية الفجيرة انه في اطار تعزيز استمرارية الاعمال وتنظيم الخدمات تماشيا مع منهجية الجهات في الدولة للتعامل مع ازمة جائحة كورونا، تقرر العودة للعمل بشكل تدريجي لموظفي البلدية لاصحاب الوظائف المكتبية ، مشيرا إلى ان عودة العمل ستكون من خلال 3 مراحل تنطلق فيها المرحلة الاولى بطاقة عمل 30% بفترة زمنية تفصل كل مرحلة عن الاخرى بواقع اسبوعين، تليها المرحلة الثانية بطاقة عمل تصل الى 60% واخيرا المرحلة الثالثة بطاقة عمل 100% ، حيث سيتم خلال كل مرحلة التقييم بشكل منتظم ومتابعة الحالة الصحية للموظفين ومتابعة المستجدات والقرارات من جهات الدولة المختصة، الامر الذي يتم وفق الية عمل منظمة ودقيقة تحافظ على صحة وسلامة موظفي ومراجعي البلدية .

وقال الافخم انه تقرر خلال المرحلة الاولى نسبة عودة تصل الى 30 ‎%‎، يتم وفق ضوابط واجراءات احترازية وتدابير وقائية تمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19 ، حيث تم نشر مسبق لتعميم العودة التدريجية واخطار الموظفين المعنيين والتشديد عليهم بالالتزام بالتدابير الوقائية ، كما تم العمل على تعقيم مباني البلدية وكافة الافرع وتعقيم وسائل المواصلات والنقل بالمؤسسة مع تطبيق نظام التباعد الاجتماعي في المبنى لمنع انتشار الفيروس .

ضوابط العودة

وأكد الافخم أن الضوابط المعمول بها في البلدية بعد عودة الموظفين لمقر العمل هو باجراء تعقيم وتطهير منتظم للمكاتب والمرافق وصالات المراجعين والسلالم والابواب مع توفير معقمات وكمامات عند مداخل البلدية وجهاز قياس درجة الحرارة ، وضع نشرات توعية والارشادات الصحية ، اعتماد نظام الحضور والانصراف المرن واستبدال نظام البصمة بالدخول على اجهزة الكمبيوتر ، كما سيتم ايضا فتح جميع بوابات البلدية لمنع الزحام وتنظيم عملية الدخول ومنع الاختلاط لدعم جهود الدولة في مكافحة الفيروس .

وشدد الافخم انه يمنع دخول العملاء دون التزامهم بالاجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة واتباع التدابير الوقائية بالمحافظة على التباعد الاجتماعي التي تصب اولا في الحفاظ على سلامة الجمهور وصحتهم وتعزز من جهود البلدية في منع انتشار الوباء اثناء تقديم خدماتها لهم .

موعد مسبق

وقال الافخم ان الخدمات للجمهور تقتصر خلال الوقت الراهن على تقديم الدعم والارشاد ويستمر العمل الكترونيا في انجاز باقي معاملات البلدية عبر قنواتها الذكية ، موضحا انه يمنع دخول الزوار والموردين الا بموعد مسبق مع اتباعهم لكافة الاجراءات والضوابط ،كما يمنع تجمعات الموظفين ويمنع تبادل الاوراق والملفات والتعاميم ويتم التراسل من خلال البريد الالكتروني .

استثناء

واشار ان هنالك فئات يستثنون من العودة للعمل تشمل الحوامل واصحاب الهمم والمصابين بامراض مزمنة والفئات العمرية من 60 سنة وما فوق والموظفات اللواتي يقمن برعاية ابنائهن من الصف التاسع وما دون حتى انتهاء الفصل الدراسي .



المرحلة الثانية 60‎%‎

واكد الافخم انه في حالة عدم رصدهم لأية مستجدات تؤثر على صحة أو سلامة الموظفين والعملاء في البلدية في المرحلة الاولى خلال فترة اسبوعين ، سيتدرجون خلالها للمرحلة الثانية وفق جدول زمني منظم تعمل من خلاله البلدية في تأمين سلامة موظفيها ومتعامليها بتلقي خدماتهم في بيئة صحية وآمنة وفق اجراءات احترازية .





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