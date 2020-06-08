طرق دبي تجري حملات تفتيشية ورقابة مستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية

المصدر: البيان الإلكتروني

تُجري هيئة الطرق والمواصلات حملات تفتيشية مستمرة وذلك بهدف الوقوف على التطبيق الأمثل للإجراءات الصحية الاحترازية في مراكز مزودي خدمات الفحص الفني للمركبات ومعاهد تعليم قيادة المركبات.

وقال محمد نبهان، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص في مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "تم تكثيف الزيارات الميدانية على مراكز مزودي الخدمة في ظل هذه الظروف الاستثنائية لتنفيذ زيارات تفتيشية تركز على مدى امتثال هذه المراكز للإجراءات الاحترازية والوقائية لتفشي فيروس كورونا المستجد، والتي تدعم الخطط الرقابية لأقسام الإدارة. وقد أجرينا ما يقارب 1000 عملية تفتيش ميدانية على مراكز خدمات الفحص الفني للمركبات ومعاهد تعليم قيادة المركبات خلال شهري أبريل ومايو لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية الوقائية في المراكز المذكورة. ونتج عن هذه الحملات التفتيشية تحرير (24) مخالفة بشأن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لانتشار الفيروس وغيرها من بنود المخالفات الأخرى" .

وأكد مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص قائلا "لقد اتخذت فرق التفتيش والمراقبة الميدانية التابعة للإدارة في الهيئة، على إثر الوضع الراهن، إجراءات مشدّدة على المراكز المخالفة، وتوجيههم والتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بجميع التعليمات والتعاميم والقرارات الصادرة من مؤسسة الترخيص في الهيئة. وبهذا الخصوص، فقد تم استحداث آليات جديدة بالخطط الرقابية لأقسام الإدارة المختصة للتأكد من استمرارية مراقبة امتثال مراكز مزودي الخدمة بالإجراءات الاحترازية والصحية والوقائية لتفشي هذا الوباء على مدار العام."

وأضاف نبهان: "تعمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي بشدة على تطبيق أقصى درجات الوقاية واتخاذ الإجراءات الاحترازية المشدّدة في جميع مفاصل الخدمات التابعة لمراكز مزودي الخدمة، حرصا منها على سلامة متعامليها في هذه المراكز وكذلك سلامة جميع الموظفين العاملين في هذه المراكز للحد من تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تأتي هذه الجهود في إطار المساهمة الفاعلة للهيئة في تطبيق الإجراءات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للحد من آثار هذه الجائحة."

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