الهوية والجنسية: لا إعفاء للمخالفين بعد 18 أغسطس ومغادرة الدولة شرط للإعفاء

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أكد اللواء سعيد راكان الراشدي مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنه لا إعفاء للمخالفين بعد 18 أغسطس المقبل وإن مغادرة الدولة شرط الإعفاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي - عن بعد نظمته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للإعلان عن آخر المستجدات المتعلقة بمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والخاصة بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من جميع الغرامات المترتبة عليهم.

وأوضح أنه على الراغبين في المغادرة عن طريق مطار دبي عليهم مراجعة التدقيق قبل موعد الرحلة بـ48 ساعة، حيث تم تخصيص مراكز (شرطة القصيص، ومركز شرطة أمن الطيران المدني، مركز الترحيب بالقرب من مبني 2 للمسافرين).

ويستثني من إجراء مراجعة التدقيق قبل الموعد المحدد فئات أصحاب الهمم والأطفال دون 15 سنة.

وأكد اللواء على ضرورة تأمين تذكرة السفر وتذكرة الصعود للطائرة، كما أنه على حاملي الإقامة مراجعة المنفذ الجوي وتأمين إجراءات المغادرة، أما حاملي التأشيرة الراغبين في المغادرة من مطارات أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة فيجب على المخالفين مراجعة الإجراءات قبل 6 ساعات من موعد السفر.

وأضاف الراشدي أنه على المستثمرين والشركاء الراغبين في الاستفادة من المكرمة ضرورة تصفية الشركة وإلغاء صفته في المؤسسة.

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