القمة العالمية للحكومات: المستقبل للدول الأسرع تكيفاً مع الجائحة

المصدر: دبي - البيان

أكدت مؤسسة القمة العالمية للحكومات أن مواجهة تفشي فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، تتطلب ترسيخ مبادئ الشراكة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لاستكشاف فرص جديدة والبناء عليها، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز التعاون العالمي وتضافر الجهود بين حكومات الدول لخير الإنسان وبناء مستقبل أفضل للبشرية.

جاء ذلك، خلال جلستين تفاعليتين عقدتهما مؤسسة القمة العالمية للحكومات عن بعد، الأولى بعنوان «كوفيد 19.. هل بإمكان التكنولوجيا أن تعالج الجائحة؟»، والثانية بعنوان «كوفيد 19 والنظام العالمي الجديد»، في إطار سلسلة جلسات حوارية تفاعلية تعقدها حتى 26 يونيو الحالي، تركز على تعزيز جاهزية الحكومات لما بعد «كوفيد 19»، وتصميم مستقبل القطاعات الحيوية، بالتركيز على التوجهات العالمية الجديدة التي يفرضها تسارع التقدم التكنولوجي، والمتغيرات التي أفرزتها الجائحة ما يساعد الحكومات على تجاوز الأزمة وصناعة مستقبل أفضل.

وأكد الخبراء العالميون خلال الجلستين ضرورة تبنّي ثقافة التغيير للتعامل مع الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم حالياً، وأن من يستطيع التكيّف على نحو أسرع سيكون الأقل عرضة للخسائر والأسرع تعافياً ونمواً في المستقبل.

وأشاروا إلى أن القطاعات التي ستشهد نمواً هائلاً في المرحلة المقبلة ستمر بأربع عمليات أساسية هي: الرقمنة، والتجرّد من المادة، والتخلي عن استعمال العملات النقدية، والتحول الديمقراطي، وقالوا إن الوباء سرّع من التقدم العلمي.

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