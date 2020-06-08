المنتدى الاقتصادي: الجائحة أثبتت نجاح سياسة الأمن الغذائي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكد المنتدى الاقتصادي العالمي، أن فيروس «كورونا» المستجد وما تسبب فيه من اضطرابات عنيفة أصابت سلاسل الإمدادات والتوريد العالمية أثبت عملياً نجاح سياسة الأمن الغذائي التي تنتهجها الإمارات.

وقال في تقرير عن نجاح الإمارات في استباق التبعات المتوقعة، إن هذا النجاح يُعزَى بالأساس إلى سياسة الأمن الغذائي التي أتت بثمارها وأثبتت نجاحها على أرض الواقع، حيث لم تعانِ الإمارات أي نوع على الإطلاق من النقص في الإمدادات الغذائية بعد تفشي الجائحة.

وأضاف التقرير أن الصور ومقاطع الفيديو الميدانية التي التقطت خلال الفترة الأخيرة في أعقاب تفشي الجائحة تعطي دليلاً دامغاً على ذلك، حيث لم تظهر أي رفوف فارغة في أي متجر من كبريات المتاجر الغذائية الرئيسية المعروفة، بكافة أفرعها المنتشرة في كافة إمارات الدولة.

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