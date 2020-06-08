سعود بن صقر لخريجي أكاديمية رأس الخيمة: أثق بقدرتكم على تحويل التحديات لفرص

المصدر: رأس الخيمة - وام

هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، خريجي أكاديمية رأس الخيمة للعام 2020 وحثهم على مواصلة مسيرة العلم والمعرفة.

جاء ذلك خلال كلمة وجهها سموه لهم في حفل التخرج الأول من نوعه في الإمارة الذي أقيم بحضور الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية رأس الخيمة، ورئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وبحضور الخريجين مع عائلاتهم من داخل السيارات في مبادرة فريدة تعكس الحرص على الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأكد سموه خلال كلمته للخريجين، أن دفعة العام 2020 مميزة للغاية، لأنها تمكنت من تخطي العقبات غير المتوقعة التي واجهتها خلال الدراسة في ظل الظروف الحالية.. وهنأ سموه الطلاب والطالبات على تصميمهم وجديتهم في تحقيق أهدافهم على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي: «أثق بقدرتكم على تحويل التحديات الحالية إلى فرص، وآمل أن تكون هذه المرحلة التي نمر بها قد ألهمتكم وأتاحت لكم التعرف على القوة الكامنة داخلكم.. إن هذه التجربة بما شهدته من عمل جاد، واعتماد على الذات وانضباط ستكون المرجع الذي تستندون إليه في إدارة أموركم مستقبلاً».

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة للطلاب الخريجين أن رأس الخيمة ستكون دائماً وطناً يحتضنهم، وقال: «مع العمل المستمر لتحقيق غد أفضل للإنسانية، ستزداد الحاجة إلى مواهبكم المتميزة لقيادة الطريق إلى المستقبل».

وأضاف سموه: «أريد منكم أن تتذكروا دوماً بأن رأس الخيمة ترحب بكم، ونفخر برؤيتكم تعودون إليها مجدداً للمساهمة في بناء مستقبل الإمارة المشرق، فنحن بحاجة إلى أصحاب المهارات المتميزة والأفكار المبدعة لمواصلة جهود التنمية والتطوير».

وشهد حفل التخرج الذي أقيم بالقرب من مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، عرض رسائل وداع بتقنية الفيديو موجهة من المعلمين للطلاب الخريجين عبر الشاشة العملاقة، إلى جانب موكب للشرطة، وعرض ليزر.

وبهذه المناسبة، قال ستيفن غيراتي، المدير التنفيذي لأكاديمية رأس الخيمة: «إن الرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي إلى طلابنا بما حملته من إشادة وحكمة جعلت من حفل التخرج الاستثنائي مناسبة مميزة بالنسبة إليهم».

وأضاف غيراتي: «لقد واجه طلابنا الكثير من التحديات في ظل الظروف الحالية، إلا أنهم استطاعوا تحقيق التفوق من خلال المثابرة والعمل بجد، وهم يتطلعون الآن لمتابعة تعليمهم ضمن مجموعة من أفضل الجامعات حول العالم، ونتمنى لهم النجاح في كل ما يطمحون إليه».

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