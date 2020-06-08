إشادة بروح التعاون بين القيادة وأفراد المجتمع بمواجهة «كورونا»

المصدر: (العين - وام)

أشاد الدكتور زيا جوماني رئيس قسم الطوارئ بمستشفى العين التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، بروح التضامن والتعاون والتآلف التي تسود مجتمع دولة الإمارات والتي لمسها وشعر بها منذ قدومه إلى الدولة في عام 2015 بعد أن عمل في المملكة المتحدة لمدة 14 عاماً وتجلت في أبهى صورها بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وروى جوماني تجربته الحياتية والعملية في الإمارات خلال خمس سنوات قضاها بها وحتى الآن في ظل الظرف الاستثنائي المتمثل في فيروس «كورونا».. وفي ضوء عمله لساعات طويلة في علاج المرضى المصابين بـ (كوفيد 19 ) في الإمارات.

ووصف جوماني تجربته في هذا المجال بأنها فريدة خاصة على صعيد ما رصده من تضامن اجتماعي وتآلف بين قيادة الدولة وأفراد المجتمع بمواجهة هذا الظرف الاستثنائي.

وأوضح الطبيب - الذي عمل بمجال الطب لمدة 24 عاماً منها ستة أعوام في الهند - أنه على الصعيد الطبي وإلى جانب البنية التحتية الطبية القوية والمتميزة في الإمارات، فإن الاستراتيجية المدروسة جيداً إلى جانب اللفتات الإنسانية تحفز الأطباء والعاملين في المجال الطبي على العطاء والعمل.. وقال إن الأطباء والعاملين في الخطوط الأمامية يتم الاعتناء بهم جيداً وتوفير إمدادات كافية لهم من معدات الحماية الشخصية ومعدات الوقاية الشخصية.. إلى جانب مراجعة بروتوكولات السلامة بشكل دوري للتعامل مع المواقف المتغيرة.

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