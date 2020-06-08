ورشة «كفى عنفاً» الافتراضية تستشرف المستقبل في آليات حماية الطفل

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

استقطبت الورشة العلمية «كفى عنفاً» التي نظمتها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، (عن بعد) نحو 450 مشاركاً من المتخصصين في حماية الطفل وعدداً من أفراد المجتمع، عبر المنصة الإلكترونية (منصة زووم) بالإضافة إلى البث الحي عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي على الانستغرام واليوتيوب، والتي تم تنفيذها بالتزامن مع اليوم العالمي للأطفال ضحايا الاعتداءات الذي يصادف 4 من يونيو كل عام.

وتهدف الورشة؛ التي جاءت تحت شعار «آليات حماية الطفل في ظل التحديات والأزمات» إلى تبادل المعرفة والوقوف على المستجدات الحديثة لحماية الطفل، بالإضافة إلى التعرف على أحدث خدمات وبرامج وتطبيقات حماية الطفل، كما تهدف الورشة إلى استشراف المستقبل في قضايا آليات الحماية والتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع ومؤسساته.

رؤى

وقال جاسم محمد الحمادي؛ مدير إدارة المعرفة، رئيس اللجنة العلمية: إن دائرة الخدمات الاجتماعية تسعى دائماً إلى طرح الرؤى التي من شأنها ضمان حماية الأطفال وتأمين كافة حقوقهم في مختلف الظروف، لتأتي هذه الورشة العلمية في دورتها الحالية بالتزامن مع ما نشهده من انتشار جائحة كورونا عالمياً، مما يحتم علينا تنظيمها افتراضياً عبر المنصات الإلكترونية، ولا سيما أن الورشة ما هي إلا امتداد لسلسلة من الورش التي أقامتها الدائرة بشكل سنوي، لاستهداف الآباء والأمهات والقائمين على أمر الطفل.

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