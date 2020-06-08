«النعيمي الخيرية» توقع عقوداً لإدارة عقاراتها الوقفية

المصدر: (عجمان - وام)

أكدت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان، أن دولة الإمارات تولي العمل الخيري أهمية كبرى باعتباره قيمة إنسانية قائمة على البذل والعطاء بكافة أشكاله، وهو ما يظهر جلياً في العديد من مؤسسات الدولة التي تقوم بدور مهم وإيجابي في تطوير المجتمعات محلياً وعالمياً، وتنمية الإحساس بالمسؤولية لدى المشاركين ويشعرهم بقدرتهم على العطاء.

جاء ذلك على هامش توقيع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية عقوداً مع كل من شركتي «اي جي» للاستثمار العقاري والديوان للاستثمار العقاري لإدارة بنايتي «النعيمية 3» و«الليوارة 2».

وأشارت الشيخة عزة إلى أن توقيع هذه العقود يعد نتاجاً حقيقياً للتعاون المثمر ما بين المؤسسة وكافة الجهات الداعمة لأعمالها الخيرية والإنسانية، وهو ما يساهم في تحقيق أهداف المؤسسة بتوفير سبل العيش الكريم للأسر المتعففة والمعوزة.

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