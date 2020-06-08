«زايد للإسكان»: 128 منزلاً للمواطنين خلال أيام في «بطين السمر»

المصدر: دبي - البيان

تفقد معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان تقدّم سير العمل في مشروع بطين السمر السكني بإمارة رأس الخيمة، أحد أضخم مشاريع البرنامج السكنية من حيث الامتداد العمراني وعدد الوحدات السكنية. ورافقه في جولته التفقدية، كل من المهندس محمد إبراهيم المنصوري، المدير التنفيذي للشؤون الهندسية، والمهندس عبدالله الحبسي، مدير مشروع بطين السمر السكني.

ويستعد برنامج الشيخ زايد للإسكان لتخصيص 128 مسكناً للمواطنين خلال الأيام القليلة القادمة والتي تم تسلمها ابتدائياً من مقاول المشروع وتضم نماذج سكنية متنوعة تشمل غرفتين و3 غرف و4 غرف نوم، وذلك ضمن المرحلة الأولى للمشروع الذي يضم 960 مسكناً في مراحله الثلاث.

وأكد النعيمي خلال الزيارة الميدانية للمشروع أن استقرار المواطنين وسعادتهم في مقدمة أولويات قيادتنا الرشيدة التي سخرت كل الإمكانات للمضي قدماً نحو إنشاء مشاريع سكنية وتنموية مستدامة تفوق طموحات وتطلعات المواطنين.

كما أكد النعيمي أن المشاريع التنموية والإسكانية في الدولة كانت تسير بانتظام وفق خططها وجداولها الزمنية خلال جائحة كورونا وتتم متابعتها بشكل دوري من خلال الزيارات الميدانية والزيارات عن بُعد.

وقال: «إن البرنامج ومنذ بداية تداعيات انتشار جائحة كورونا قام بدعم شركات المقاولات والاستشارات الهندسية وأطلق مجموعة من المحفزات لضمان استمرار الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني».

واطلع النعيمي على برنامج استمرار الأعمال والإجراءات الاحترازية في المشروع في ظل الظروف الحالية لمواجهة وباء كوفيد 19، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة للعاملين في المشروع والمضي قدماً في الأعمال الإنشائية لتسليمها في الموعد المحدد.

إجراءات

ويضم برنامج استمرار الأعمال مجموعة من الإجراءات التي طبقها البرنامج مع شركات المقاولات والإنشاءات والاستشارات الهندسية في المشروع، وأبرزها «عقد ورش توعية بمختلف اللغات للعاملين في المشروع للتعريف بالوضع الصحي الراهن وشرح الطرق الوقائية والإجراءات الاحترازية وأهمية تطبيقها وتفعيل نقاط فحص حرارة العاملين في المشروع وعزل أي عامل يتبين ارتفاع درجة حرارته، وإلزام العمال وضع الكمامات والقفازات مع الاحتفاظ بمسافات آمنة في الحافلات وخلال العمل وعند تناول الطعام، وتوفير المعقمات وتعقيم المرافق ومكاتب المشروع والأسطح بالطرق الملائمة».

ويتم العمل في موقع المشروع على فترتين صباحية ومسائية.

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