5 ملايين درهم مساعدات «صحة دبي» لمرضى معسرين

المصدر: دبي - البيان

بلغ إجمالي حجم المساعدات الإنسانية، التي قدمها مكتب «صندوق الصحة» بهيئة الصحة بدبي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو الماضي 5 ملايين درهم، استفاد منها (400) مريض من مختلف الجنسيات يعانون من أمراض القلب والسرطان والعيون وغيرها من الأمراض.

وقال سالم محمد بن لاحج مدير «مكتب صندوق الصحة» بهيئة الصحة بدبي: إن الهيئة واصلت تقديم خدماتها الإنسانية لمحتاجيها من المرضى رغم الظروف الاستثنائية لجائحة «كوفيد 19»، من خلال برامجها ومبادراتها المتمثلة في برنامج «مساعدة»، ومبادرة «أنقذ قلباً»، والعيادة التطوعية بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال، وغيرها من المبادرات التي تستهدف الحالات المعسرة من المرضى المسجلين بالمستشفيات التابعة لهيئة الصحة بدبي.

وأشار ابن لاحج إلى خدمة التوصيل المجاني للأدوية التي استمر بها مكتب صندوق الصحة بالتعاون مع إدارة خدمات الصيدلة في الهيئة للحالات المرضية المسجلة في الصندوق وخاصة مرضى القلب، ومرضى التصلب اللويحي، والعيون، والسرطان، والكلى، بهدف توفير الوقت والجهد على المرضى وتحقيق سعادتهم في الحصول على الأدوية دون الذهاب إلى مستشفيات الهيئة ومراكزها الصحية للوقاية من نقل العدوى.

إجراءات

وأوضح سهولة إجراءات الاستفادة من برامج ومبادرات الصندوق والمتمثلة في تقديم المريض لطلب المساعدة إلى قسم الخدمة الاجتماعية في المستشفى ودراسة الحالة من قبل القسم، وتحويلها إلى مكتب صندوق الصحة لإعادة دراسة الحالة والتأكد من مدى استيفائها لشروط المساعدة واتخاذ القرار المناسب في نوع وحجم المساعدة، وإبلاغ المريض فيما إذا كانت المساعدة جزئية أو كلية.

مبادرة

وأوضح أن الصندوق قام خلال شهر رمضان الماضي ومن خلال مبادرة: «ولك مثله» بتوزيع أكثر من (21) ألف وجبة إفطار على العاملين بمنشآت هيئة الصحة بدبي من فئة العمالة والأمن، وذلك بالتعاون مع جمعية بيت الخير.

وتوجه مدير مكتب صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي بالشكر والتقدير لكافة الشركاء الاستراتيجيين الداعمين لبرامج ومبادرات الصندوق الإنسانية بمن فيهم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، والجمعيات الخيرية على مستوى الدولة، والمتبرعون الأفراد من مختلف الجنسيات.

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