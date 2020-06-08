مجلس السعادة في «الداخلية» يناقش تطوير العمل الشرطي

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، اجتماع مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية عن بُعد.

نقاش

وناقش سموه مع الأعضاء عبر تقنية الاتصال المرئي عدداً من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة والمواضيع المتعلقة بسير العمل والإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الوزارة في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وسبل تعزيز التنسيق مع كافة الجهات الحكومية العاملة في سبيل تعزيز الجهود الوقائية لتحقيق أعلى درجات الجاهزية.

حضور

حضر الاجتماع عبر تقنيات الاتصال عن بُعد كافة أعضاء مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية من كبار الضباط والقادة العامين للشرطة بالدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز