512 عاملاً استفادوا من مبادرة «كساؤهم»

المصدر: (دبي ـ أحمد يحيى)

أوضحت حمدة بالجافلة مديرة «مبادرة #كساؤهم» وعضو مجلس دبي للشباب لـ«البيان»، أن المبادرة التي أطلقوها في رمضان بالتعاون مع «مؤسسة الأمل»، استفاد منها 512 عاملاً، فيما تابعها 12 ألف شخص من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن «مبادرة #كساؤهم» أسسها مجموعة من الشباب الإماراتي الشغوف بالعمل التطوعي والإنساني، حيث يتم توزيع كسوة العيد على المستحقين خاصة العمال قبل عيد الفطر المبارك، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، مبينة أن هدفها هو رسم الابتسامة على وجه كل شخص تأثر بالظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً بسبب جائحة فيروس «كوفيد 19.

وقالت: إن محتويات المبادرة تكونت من صندوق هدايا يحتوي على ملابس جديدة للعيد وبعض المستلزمات الإضافية، فضلاً عن مجموعة من مستلزمات الوقاية الشخصية، لافتة إلى أن الهدف الرئيسي من إطلاق المبادرة هو المساهمة في رفع الضرر عن الأشخاص المتضررين بالأزمة الراهنة وخاصة فئة العمال، ورفع الروح المعنوية لهؤلاء الأشخاص.

وأكدت أن هذه المبادرة تأتي رغبة منهم في إيصال رسالة طمأنينة لهذه الفئة الذين يعيشون داخل الدولة، خاصة أنهم يولون الإنسان الأهمية والأولوية، وذلك اقتداء بمبادرة 10 ملايين وجبة التي أطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وذكرت بالجافلة أن المبادرة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، والتي من أهم بنودها «القضاء على الفقر، والحد من أوجه عدم المساواة»، وهي محاور تتوافق أيضاً مع أهداف مجلس دبي للشباب ومؤسسة الأمل المرخصة للقيام بذلك العمل.

وأفادت مديرة المبادرة أنه تم تقسيم الصناديق إلى فئتين، الأولى صندوق بـ100 درهم، والثانية صندوق بـ200 درهم، مشيرة إلى أن آلية عمل والتبرع في المبادرة كانت من خلال شراء أحد الصناديق التي تم تصميمها للمبادرة عبر الرابط الإلكتروني الخاص بمؤسسة الأمل

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