منتسبو برنامج دبي لخبراء المستقبل يصممون سيناريوهات ما بعد «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

أعلن برنامج دبي لخبراء المستقبل، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، اختتام مساقه الثالث الذي عُقد «عن بعد» بمشاركة المنتسبين من مختلف الجهات الحكومية بدبي.

وخلال هذا المساق الذي امتد لثلاثة أسابيع وحمل عنوان «إتقان عملية التنبؤ Superforecasting»، عمل المشاركون على تصميم سيناريوهات مستقبلية لمرحلة ما بعد «كوفيد 19» لمجموعة من القطاعات الحيوية في الإمارة، والتي يركز عليها «مجلس دبي» وتشمل تطوير الاقتصاد، وخدمات المواطنين، والتطوير الحكومي، والبنية التحتية، والأمن والعدل، والصحة والمعرفة.

20 جلسة

وتضمن المساق أكثر من 20 جلسة تفاعلية ركزت على تطوير مهارات المنتسبين في استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات لدراسة التغيرات المتوقعة في ظل هذه التحديات الصحية العالمية وآثارها على المدى المتوسط والبعيد في دبي والعالم، إضافة إلى منصة إلكترونية للتنبؤ الفوري التي أتاحت لهم فرصة تطبيق مهارات التنبؤ التي تعلموها في تطوير وتصميم سيناريوهات فردية وجماعية تستند على مجموعة من المقترحات والتوصيات والدراسات للاستفادة منها في الاستعداد للمرحلة المقبلة.

ويهدف البرنامج الذي تشرف عليه أكاديمية دبي للمستقبل وتم إطلاقه بالتعاون بين المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، إلى بناء نخبة معتمدة من خبراء المستقبل في قطاعات استراتيجية وحيوية مختلفة وتفعيل دور المواهب الوطنية في العمل الحكومي.

أفكار جديدة

وأكد سعيد القرقاوي مدير أكاديمية دبي للمستقبل أن المهمة الرئيسية لبرنامج دبي لخبراء المستقبل في الوقت الحالي تركز على تمكين المنتسبين بمهارات استشراف مستقبل القطاعات الاستراتيجية وإدارة المشاريع المستقبلية وتطوير المبادرات ومفاهيم القيادة المستقبلية بما يدعم الخطط والاستراتيجيات الوطنية لمواجهة تحديات «كوفيد 19»، ويرفد جهود الجهات الحكومية بأفكار جديدة وسيناريوهات متكاملة لأهم القطاعات الحيوية في دبي ودولة الإمارات.

وأضاف: سيواصل البرنامج خلال الفترة المقبلة على تطوير قدرات المنتسبين في تصميم السيناريوهات والتجارب والممارسات الرائدة للمساهمة في بناء بمستقبل أفضل لإمارة دبي في ظل الظروف الراهنة، وذلك من خلال تزويد المنتسبين بالمعارف والمهارات والخبرات لتطوير أبحاث تساهم في عملية التصميم الاستراتيجي والاستشراف المستقبلي بما يسهم بالارتقاء بمستويات أداء القطاعات الاقتصادية والحكومية والاجتماعية والصحية والمعرفية والتكنولوجية.

وركزت المرحلة الأولى في برنامج دبي لخبراء المستقبل على تعريف المنتسبين بأبرز عناصر منهجية استشراف المستقبل والمهارات التي يجب اكتسابها لتحديد وتحليل إشارات التغييرات المستقبلية وأهم ودوافعها وآثارها، فيما ركزت المرحلة الثانية على أهمية تخطيط السيناريوهات والتوقعات المستقبلية لمواكبة التغيرات المتسارعة وتأثيراتها المختلفة.

تجربة فريدة

وقال محمد زينل من شرطة دبي أحد منتسبي برنامج دبي لخبراء المستقبل، إن اكتساب مهارات الاستشراف المستقبلية تعزز القدرة على تحليل الاتجاهات العالمية الجديدة في مختلف القطاعات في مرحلة ما بعد «كوفيد 19» مما يساعد على تطوير أفكار ونماذج عمل مبتكرة.

وأوضحت ريان الحمادي من بلدية دبي، أن برنامج دبي لخبراء المستقبل يتضمن منظومة متطورة في استشراف المستقبل ووضع التوقعات المستقبلية باستخدام مختلف الأدوات مثل التطبيق العملي والمحاكاة الواقعية على أحداث ومشاريع ومبادرات وغيرها، كما ساهمت عملية التدريب عن بعد بشكل فعال في استمرارية البرنامج بالرغم من آثار «كوفيد 19» على مستوى العالم.

حلول استباقية

وقال سعيد محمد من المجلس التنفيذي لإمارة دبي: «ركز البرنامج خلال المساقات السابقة على توسيع آفاق المعرفة العلمية والتطبيقية في تصميم المستقبل وآلية التعامل معه، ووضع حلول استباقية للمتغيرات والعوامل الخارجية من خلال تطبيق حزمة من الأدوات والتطبيقات الأساسية مثل إعداد السيناريوهات والتوقعات المستقبلية لأزمة كورونا والتطرق إلى الآثار السلبية في حال عدم التكيف معها».

وأكدت حصة بن مسعود من «دبي للثقافة» أن مشاركتها في البرنامج وفرت لها الفرصة لتطوير قدراتها في استشراف وتصور المستقبل بما يتناسب مع توجهات دولة الإمارات، فضلاً عن تعزيز إمكانياتها في تطوير التشريعات والسياسات لمواكبة متغيرات ومتطلبات المستقبل».

تطوير المعرفة

وقال فرهاد صديق من مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال: «إننا نعيش اليوم في عالمٍ يتطور ويتغير بسرعة كبيرة، وهناك العديد من مصادر المعلومات، وقد ساعدني البرنامج على تطوير المعرفة والأدوات اللازمة لفهم المؤشرات التي ستسمح لي بتخطيط أفضل للمستقبل».

وذكر محمد الشامسي من مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، أن مشاركته في البرنامج أتاحت له الاطلاع على آفاق جديدة في استشراف المستقبل، وذلك من خلال سلسلة تدريب متخصصة ضمن أحدث الآليات وأبرز الممارسات في هذا المجال.

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