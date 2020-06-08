مجمع دبي للعلوم يحتضن أول مختبر لتطوير أدوية ومعدات أمراض الجهاز التنفّسي

المصدر: دبي-البيان

أطلقت شركتا «فارماكس للأدوية» و«سيبلا» أول مختبر طبي حديث لأجهزة الاستنشاق والرذاذ الأنفي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في مجمّع دبي للعلوم، بهدف ضمان توفير أدوية الربو في الأسواق المحلية والإقليمية،حيث منحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات شهادة التزام بمعايير التصنيع الجيد GMP للمختبر الجديد والمجهز بصورة كاملة، وهو ما يسمح للشركتين بدء الاختبارات بصورة فورية.

وبموجب الاتفاقية، ستنقل شركة «سيبلا» خبراتها في مجال أمراض الجهاز التنفسي إلى «فارماكس»، لتعمل الشركتان معاً على إطلاق مستحضرات تستخدم لعلاج الربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

ويأتي إطلاق المختبر الجديد لأجهزة الاستنشاق المضغوطة pMDI انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الرامية إلى تعزيز اقتصاد ما بعد جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، وذلك من خلال التركيز على القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية وتصنيع الأدوية.

وسيجري المختبر تجارب متطورة تتيح لدولة الإمارات، والمنطقة ككل، الحصول على منتجات طبية عالية الجودة مصنعة محلياً لعلاج أمراض الجهاز التنفسي في مجمّع دبي للعلوم، مركز الابتكارات الطبية الذي يحتضن أكثر من 350 شركة و3600 متخصص في علوم الحياة والطاقة والبيئة.

وتحظى هذه الشراكة الحصرية بين مصنع «فارماكس للأدوية» في مجمع دبي للعلوم وشركة «سيبلا» الهندية الرائدة في صناعة الأدوية عالمياً بأهمية خاصة نظراً لانطلاقها في وقت تُشكل أمراض الجهاز التنفسي إحدى المحاور الصحية الأربعة الأولى في دولة الإمارات، والتي ازدادت أهمية مع جائحة «كوفيد 19».

استفادة

وبهذه المناسبة، قال مروان عبد العزيز جناحي، مدير عام مجمّع دبي للعلوم: يسعدنا أن نشهد استفادة شركائنا التجاريين في«فارماكس» و«سيبلا» من البنية التحتية المتطورة في مجمّعنا لإنشاء مختبر عالمي المستوى لتطوير أدوية ومعدات منخفضة التكلفة لأمراض الجهاز التنفسي.

وتمثل هذه الخطوة ترجمة لرؤية القيادة الإماراتية الرشيدة في تعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية ضمن قطاع الرعاية الصحية من خلال تحسين جودة الأنظمة القائمة، وتعميق خبرتنا في مجالات مثل التصنيع الدوائي.

كما ستسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة مجمّع دبي للعلوم مركزاً إقليمياً للابتكار الطبي، وستزيد إلى حدّ كبير من قدرتنا على اجتذاب المواهب والاستثمار، خلال عملنا معاً على بناء اقتصاد مستدام بعد جائحة «كوفيد 19».

تعاون

ومن جانبه، قال نيشانت ساكسينا، الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية في أوروبا والأسواق الناشئة في شركة سيبلا: «يسعدنا التعاون مع فارماكس لتعزيز منظومة عمل رعاية الأمراض التنفسية في دولة الإمارات، وتمكين المرضى من الحصول على أفضل الأدوية والمعدات الطبية في هذا المجال.

وتؤكد شراكتنا الجديدة على التزامنا في «سيبلا» بريادة تقديم التقنيات المبتكرة في الإمارات، حيث نسعى دائماً للاستفادة من خبرتنا في مجال الأجهزة التنفسية والرئوية لتلبية احتياجات المرضى غير المتوفرة على مستوى العالم».

قدرة

وبدوره، قال مادوكار تانا، الرئيس التنفيذي لمصنع فارماكس: «في ظل الظروف الراهنة، يسهم إنشاء مختبر من هذا النوع، مُعتمد من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في زيادة قدرة دولة الإمارات إلى حدّ بشكل كبير، من خلال توطين عمليات التصنيع عالي الجودة لمنتجات علاج أمراض الجهاز التنفسي وتوفيرها بأسعار معقولة.

وقد أصبح هذا ممكنا من خلال تعاوننا النشط مع شركة «سيبلا»، في ظل السياسات العملية والتمكينية للوزارة».

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