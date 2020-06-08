12 ألف جلسة صحة نفسية قدمتها «دبي الطبية» منذ بداية الجائحة

المصدر: دبي - البيان

قدم مجتمع مدينة دبي الطبية أكثر من 12000 جلسة في الصحة النفسية لأفراد المجتمع منذ بداية أزمة «كوفيد 19» وذلك ضمن الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات في ظل جائحة «كورونا».

وقدمت المرافق الطبية المتخصصة في مجال الطب والصحة النفسية في مدينة دبي الطبية خدمات الاستشارة في الطب النفسي والصحة النفسية والعقلية والعلاج السلوكي والاستشارات المختلفة إلى أكثر من 20000 من أفراد المجتمع بهدف تعزيز الصحة النفسية لدى كافة الشرائح للتغلب على الآثار المرتبطة بالجائحة.

خدمات

وفي ظل الظروف التي يعانيها العالم نتيجة تبعات فيروس «كوفيد 19» والتي أثرت على الصحة النفسية لأفراد المجتمع وتمثلت في القلق والتوتر والوحدة والعزلة.. قدم مجتمع مدينة دبي الطبية خدمات الصحة النفسية إلى شريحة واسعة من أفراد المجتمع.

وشملت هذه الخدمات الاستشارات النفسية والعلاجية لحالات الاكتئاب والقلق، والتوتر العصبي والسيطرة على الغضب واضطرابات الأكل وتقلب المزاج واضطراب الوسواس القهري ونوبات الذعر ومشاكل العلاقات الأسرية واضطرابات النوم والصدمات واضطرابات التكيّف ودعم الصحة النفسية للشباب وكبار المواطنين والمصابين باضطراب طيف التوحد إضافة إلى تقديم خدمات العلاج السلوكي المعرفي والعلاج النفسي الديناميكي والعلاج السلوكي الجدلي.

أولوية

وقال جمال عبد السلام المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية إن الصحة النفسية تعتبر أولوية وطنية مع اتخاذ الحكومة خطوات إيجابية وتبنيها سياسات وأطراً تهدف إلى تحسين الصحة العقلية لدى أفراد المجتمع خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي أثرت على كافة مناحي الحياة وعلى الأشخاص من جميع الفئات العمرية.

وأضاف: قمنا في سلطة مدينة دبي الطبية بتعزيز الصحة النفسية من خلال تقديم خدمات متخصصة لشريحة واسعة من أفراد المجتمع للتغلب على الآثار التي تركتها هذه الجائحة.

مبادرات

وفي نفس السياق أطلق مركز التميز للصحة النفسية للأطفال واليافعين في مستشفى «الجليلة» التخصصي للأطفال- وهو أول مركز متعدد التخصصات من نوعه في المنطقة - عدداً من المبادرات في الصحة النفسية بالشراكة مع وزارة السعادة وجودة الحياة من خلال البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة حيث نظم المستشفى 10 جلسات متخصصة لأفراد المجتمع ضمن الحملة الوطنية للدعم النفسي من خلال مشاركة الأطباء المختصين خبراتهم في مجال الصحة النفسية والطب النفسي.

واستهدفت هذه الجلسات تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي ومساعدة أفراد المجتمع على التعامل مع التحديات النفسية المرتبطة بوباء «كوفيد 19»وتم خلالها تسليط الضوء على أهم المشكلات النفسية وعلاجها واحتوائها وتقديم الجلسات الافتراضية مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة السعادة.

وأطلق مركز التميز للصحة النفسية للأطفال واليافعين في «الجليلة» مبادرة «بلو كافيه» الافتراضية الهادفة إلى تقديم الدعم النفسي للعائلات التي لديها أطفال يعانون من اضطراب طيف التوحد في ظل جائحة «كوفيد 19» حيث استفاد من الجلسات النفسية الافتراضية التي تضمنتها هذه المبادرة وتمت عن بُعد أكثر من 500 من الآباء والأمهات.

كما تعاون مستشفى «الجليلة» مع هيئة تنمية المجتمع ضمن مبادرة «فالكم السلامة» للتوعية بمرض التوحد وطرق التعامل مع المصابين بالمرض للعائلات التي يعاني أفراد عائلتها من اضطرابات التوحد.

ومنذ بداية أزمة «كوفيد 19» وجه القطاع التنظيمي بمدينة دبي الطبية المرافق الطبية العاملة في المدينة بتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد للمرضى ضمن التخصصات الطبية المرخصة لذلك وبشكل يضمن توفير شبكة آمنة ومشفرة للمريض في جميع الأوقات مع ضرورة الحفاظ على السياسات والإجراءات الموثقة لضمان الممارسات الآمنة.

ويتواجد في مدينة دبي الطبية أكثر من 20 مركزاً طبياً متخصصاً في تقديم خدمات الصحة النفسية لمختلف فئات المجتمع في دولة الإمارات.

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