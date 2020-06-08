6348 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية في عجمان خلال 3 أشهر

المصدر: (عجمان - أسامة أحمد)

نفذ قطاع الصحة العامة التابع لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان 6348 زيارة تفتيش على المنشآت الغذائية في الإمارة، خلال مارس وأبريل ومايو من العام الجاري، بهدف التأكد من التزام أصحاب المنشآت بتطبيق التعاميم الصادرة من الدائرة بخصوص الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفرت الزيارات عن إغلاق 139 منشأة، كما تم تحرير 225 مخالفة للمنشآت الغذائية غير الملتزمة بالاشتراطات والإجراءات الوقائية، كما استقبل قطاع الصحة العامة خلال نفس الفترة 552 شكوى من الجمهور وتم متابعتها وحلها.

وقال المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط، لـ«البيان»: «تم خلال الـ 3 أشهر الماضية تكثيف الجهود من أجل التأكد من تطبيق التعاميم الصادرة من الدائرة، والتي بلغت 42 تعميماً خاصة بتداول المواد الغذائية وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مشدداً على أهمية تطبيق الاشتراطات الصحية لحماية الصحة العامة وسلامة المتعاملين».

ولفت إلى أن قطاع الصحة العامة في الدائرة قام بتكثيف الزيارات التفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية بهدف التوعية الصحية والتأكد من قيام أصحاب المنشآت بتعقيم الأسطح والأدوات المستخدمة في تقطيع الأغذية، إضافة إلى استخدام العاملين الكمامات الواقية في جميع المنشآت الغذائية».

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