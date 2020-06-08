أكاديمية «كهرباء دبي» تطبق أحدث الأنظمة الذكية

المصدر: دبي - البيان

أكدت أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي الثانوية أن طلابها الـ 178 المسجلين في العام الدراسي 2019/‏‏ 2020، مستمرون في العملية التعليمية «عن بعد» بكفاءة، وذلك باستخدام أفضل برامج التعليم المهني، وبمساعدة 25 من الأساتذة والمهندسين، إضافة إلى الهيئة الإدارية.

ولتحقيق ذلك، تعتمد الأكاديمية أحدث حلول وأنظمة التعلم التفاعلي والذكي مثل «LMS» و«TEAMS» من مايكروسوفت وWebex من سيسكو، التي تم ربطها مع تطبيقات التعلم عن بعد التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالتعاون مع المجلس البريطاني لإدارة الأعمال والتكنولوجيا «بيرسون بيتيك».

وفي هذا السياق، أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن «البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة ساعدت في استمرار العملية التعليمية في الأكاديمية عن بعد، وفق أعلى المعايير العالمية في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن انتشار فيروس (كوفيد 19) للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة وهيئة التدريس والمجتمع بشكل عام».

ومن جانبه أشار الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن «أكاديمية الهيئة تشكل إضافة نوعية إلى مسيرة التعليم المهني والفني في دبي، حيث توفر أنظمة تعلم متكاملة في المجال الهندسي، ابتداء من الصف الـ 10، وتهدف إلى تزويد الطلاب بالمعارف والتدريب المهني في سن مبكرة لإعداد جيل من الشباب المواطن المؤهل لشغل الوظائف الفنية في الهيئة».

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