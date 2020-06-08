وزارة الداخلية تنظم دورة القيادات العليا بالتعاون مع أكاديمية ربدان

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت وزارة الداخلية، ممثلة في معهد تدريب الضباط، وبالتعاون مع أكاديمية ربدان المتخصصة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، دورة «القيادات العليا المتخصصة من خلال التدريب عن بعد»، والتي تستمر على مدى 4 أسابيع؛ ويشارك فيها 30 ضابطاً من كافة قطاعات وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون الاستراتيجي المشترك مع المؤسسات التعليمية الوطنية بهدف تطوير وتدريب القيادات الشرطية من خلال تزويدها بالقدرات اللازمة التي تساعد في تعزيز واستدامة المكانة المتميزة لوزارة الداخلية في صناعة مستقبل المنظومة الشرطية لتحقيق الأمن والسلامة في دولة الإمارات ومحيطها الإقليمي والدولي.

توجيهات

وقال اللواء سالم علي مبارك الشامسي، وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة أنه تنفيذاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وانطلاقاً من حرص الوزارة بالمحافظة على مستويات منتسبي المنظومة الشرطية ورفع كفاءاتهم القيادية، تم التوجه نحو عقد دورات القيادات العليا من خلال التدريب عن بعد في ظل التطور التكنولوجي وحركة التدريب الافتراضي، مؤكداً أهمية تدريب ضباط القيادات العليا لمرحلة جديدة من حياتهم الوظيفية ومساعدتهم على الارتقاء بالخدمات المقدمة من الوزارة ومواكبة المستجدات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في مجالات عدة ومتنوعة، والتي تتوافق مع رؤية وأهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية.

وقال العميد محمد عبيد الظاهري، مدير عام الموارد البشرية في وزارة الداخلية، لقد وضعت القيادة الشرطية، تطوير وتأهيل الكوادر البشرية لقيادة المستقبل على رأس أولوياتها، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتغييرات، تدفع الجميع للدخول في سباق التسلح المعرفي لمواجهة التحديات على الصعيدين المحلي والعالمي، ومن هذا المنطلق ينصبّ عملنا في الوزارة على وضع استراتيجيات وخطط تدريب حيوية تواكب التغيرات المتسارعة التي يشهدها عالمنا المعاصر، لافتاً إلى أن برنامج القيادات العليا يشكل أحد مكونات مجموعة متكاملة ومستمرة من برامج التدريب والتطوير والمعارف وقدرات ضباط الوزارة من الرتب العليا حول الكفاءات القيادية، والتي تسهم بتزويد هذه الكفاءات بالمهارات التي تتسق مع مفهوم وتعريف المستوى المتقدم للكفاءات المعتمد وفق أفضل المعايير العالمية.

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