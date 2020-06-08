إعلاميون يشاركون فرق الدراجات الهوائية لشرطة دبي بنشر التوعية

المصدر: (دبي - البيان)

شارك إعلاميون في مبادرة «شارك مع فرق الدراجات الهوائية» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي مؤخراً، وتفتح الباب للراغبين بالتطوع ضمن فرق الدراجات الهوائية التخصصية الشرطية، والمشاركة في الجهود التي تبذلها شرطة دبي لتوعية الجمهور بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد العقيد راشد بن ظبوي الفلاسي مدير إدارة الرقابة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المبادرة نجحت في استقطاب أعداد كبيرة من المتطوعين للمشاركة مع شرطة دبي في توعية الجمهور حول فيروس كورونا، كما تمكنت الدوريات الشرطية من ضبط المخالفين لقرار تقييد الحركة في الإمارة، لافتاً إلى أن مشاركة الإعلاميين في المبادرة ونشرهم مقاطع فيديو عبر برامج التواصل الاجتماعي ساهم في زيادة رقعة التوعية حول الفيروس في ظل متابعة آلاف الناس لهم من مختلف الجنسيات. وأضاف أن المتطوعين من الإعلاميين استطاعوا تقديم معلومات حول الإجراءات والتدابير الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس.

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