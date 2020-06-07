الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا الإثنين رطبا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الشمالية - حار نهاراً - فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط الأمطار.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، وتكون سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء:

ضباب على بعض المناطق الداخلية والساحلية صباحاً خاصة شمالاً - حار نهاراً - فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر ويصاحبها سقوط الأمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، وتكون سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء:

ضباب على بعض المناطق الداخلية والساحلية صباحاً خاصة غرباً - حار ومغبر نهاراً - فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر ويصاحبها سقوط الأمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، وتكون سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس:

ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية صباحاً - حار ومغبر نهاراً - احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، وتكون سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة:

رطب صباحاً على المناطق الداخلية والساحلية - حار ومغبر نهاراً- وتظهر السحب شرقا بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية و شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وتكون سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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