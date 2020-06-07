بلدية أم القيوين تواصل حملات النظافة للمحافظة على الشواطئ

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

تُوَاصِل بلدية أم القيوين جهودها التوعوية من أجل المحافظة على نظافة الشواطئ بشكل عام والمراسي بشكل خاص، إضافة لنشر مواد تثقيفية تدعو للحفاظ على الحياة البحرية وعدم تلويث الشواطئ ببقايا مخلفات الصيادين وغيرها من الظواهر السلبية التي تمتد للتأثير على الحياة البحرية، وتشوه المنظر العام.

خطة

وقال غانم علي سعيد مدير قطاع النقليات والخدمات العامة ببلدية ام القيوين إن الحملة تأتي من ضمن الخطة الاستراتيجية للبلدية وبرامجها البيئية التوعوية من أجل المحافظة على البيئة البحرية إلى جانب المحافظة على الوجه الحضاري لمدينة أم القيوين ،إلى جانب توعية الجمهور بكل ما يختص بنظافة البيئة البحرية والمحافظة عليها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة ،كما قامت البلدية بتوفير أماكن وحاويات للتخلص من النفايات والقيام بحملات نظافة بشكل دوري ومستمر ،وتم وضع لوحات إرشادية بعدم رمي المخلفات للمحافظة على المنظر العام.

دعوة

ودعا مدير قطاع النقليات والخدمات العامة بجميع صيادي الإمارة والمواطنين والمقيمين بالتعاون مع البلدية للمحافظة على نظافة الشواطئ والمراسي للحفاظ على الصحة العامة للجمهور وإبقاء بيئتنا البحرية نظيفة.

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