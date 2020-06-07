تهنئة من أعماق المياه وبين أسماك القرش في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن دبي أكواريوم في دبي مول خدمة نوعية تتيح تقديم تهاني من أعماق المياه وبين أسماك القرش والكائنات البحرية التي يزخر بها، ونشر حساب دبي أكواريوم في تويتر ما يلي : تهنئة من أعماق قلبكم نرسلها لأحبائكم من أعماق المحيط! اكتبوا رسالة لمن تودون تهنئتهم بمناسبة عيد ميلادهم وشاركوها معنا، وغطاسونا سيقوموا بطباعتها وحملها في أعماق دبي أكواريوم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز