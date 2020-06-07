تهنئة من أعماق المياه وبين أسماك القرش في دبي

المصدر:
  • دبي - البيان
التاريخ:

أعلن دبي أكواريوم في دبي مول خدمة نوعية تتيح تقديم تهاني من أعماق المياه وبين أسماك القرش والكائنات البحرية التي يزخر بها، ونشر حساب دبي أكواريوم في تويتر ما يلي : تهنئة من أعماق قلبكم نرسلها لأحبائكم من أعماق المحيط! اكتبوا رسالة لمن تودون تهنئتهم بمناسبة عيد ميلادهم وشاركوها معنا، وغطاسونا سيقوموا بطباعتها وحملها في أعماق دبي أكواريوم.

 

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