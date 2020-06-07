فحص " كورونا " للعاملين في الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية في عجمان

المصدر: عجمان : أسامة احمد

تتأهب منطقة عجمان الطبية ، لإجراء فحوصات فيروس " كورونا " المستجد للموظفين والموظفات العالمين في الدوائر والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في إمارة عجمان ، وذلك بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية وسيتم البدء في أجراء المسح الطبي خلال الأسبوع الحالي بهدف التأكد من صحة وسلامة كافة العالمين ومن أجل حماية الموظفين والمتعاملين ويأتي ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لتحقيق السلامة في جميع بيئات العمل بعد مباشرة نسبة 50% من العاملين العمل في الدوائر والهيئات الاتحادية، صباح

اليوم .

وقال حمد تريم الشامسي ، مدير منطقة عجمان الطبية ،ل ( البيان ) بانه تم التنسيق مع الدوائر والمؤسسات الاتحادية العاملة في إمارة عجمان ، بالإضافة الى أدارة الموارد البشرية في حكومة عجمان لأرسال كشوفات بأسماء الموظفين لأجراء فحوصات فيروس "كورونا" المستجد والتأكد من سلامة الجميع وحفاظا على صحة وسلامة كافة الموظفين وبهدف تعزيز برامج الوقاية في كافة مقار العمل في الإمارة.

وأكد الشامسي بان أجراء الفحوصات سوف تتم في غضون الأسبوع الحالي لجميع الموظفين والموظفات ، مشيرا الى أهمية الحفاظ على الموارد البشرية وحمايتهم من جائحة فيروس " كورونا " المستجد ، كما ان حرص واهتمام القيادة الرشيدة على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع واستئناف العمل من اجل استمرار الخدمات لدفع عجلة التنمية الشاملة في الدولة .

استمرار الخدمات

وافاد الشامسي بان معظم العاملين في طبية عجمان يباشرون أعمالهم بنسبة أكثر من نسبة 50% منذ بداية جائحة فيروس " كورونا " في المراكز الصحية والمستشفيات اضافة الى العمل في مركز أسعاد المتعاملين ، وأن كافة الخدمات التي تقدمها المنطقة الطبية مستمرة منها الفحص الطبي للعمالة وأجراء فحوصات الخاصة بفيروس " كورونا" في مركز الحميدية الطبي، موضحا بان هنالك عدد قليل من العاملين يعمل عن بعد وهم فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والنساء الحوامل وذلك لحمايتهم . ويعمل الى جانب الصف الاول من الأطباء والأطقم الفنية والتمريض الموظفين الإداريين إضافة الى فريق من الشباب المتطوعين الذين يساهمون في عملية التصدي لانتشار فيروس " كورونا " المستجد، عن طريق مساهمتهم في الإشراف على خدمات مراكز العزل الصحي.



المسؤولية المجتمعية

وأكد الشامسي بان الجهود التي تقوم بها الحكومة في سبيل مواجهة انتشار فيروس " كورونا" متواصلة في توفير العلاج ومراكز العزل الصحي وتوفير الخدمات العلاجية الأخرى وتقديم التطعيمات للأطفال وتأتي عملية فتح الانشطة الاقتصادية بعد التأكد من وضع الإجراءات الوقائية والاحترازية لعدم أنتشار فيروس " كورونا " وبهدف حماية صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع ، لافتا لأهمية المسؤولية المجتمعية في تطبيق الإجراءات الوقائية ، موكدا بان دور المجتمع بالالتزام يعد راس الرمح للقضاء على أنتشار فيروس " كورونا " المستجد في الدولة .

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