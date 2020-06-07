"طرق دبي" تعلن اعتماد عضويتها في هيئة أنظمة النقل الذكية الأوروبية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن اعتماد انضمامها عضواً في هيئة أنظمة النقل الذكية الأوروبية (ERTICO)، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق الغايات الهادفة إلى ترسيخ تميزها عبر تحقيق الريادة والابتكار واستشراف المستقبل في مجال أنظمة النقل والمرور الذكية، وتماشياً مع رؤيتها الاستراتيجية المتمثلة بـ " تنقل آمن وسهل للجميع".

وقع عضوية الاشتراك مؤخرا المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، موضحة أن هيئة أنظمة النقل الذكية الأوروبية تعنى بتطوير منظومة النقل الذكي عن طريق الأبحاث والدراسات العلمية والترويج، إلى جانب استخدام معايير التكنولوجيا المفتوحة وتبادل الخبرات والمعرفة، وأنه تم الاتفاق على عدد من المبادرات والمخرجات ومؤشرات الأداء التي من المخطط أن تنفذها الهيئة، وهي: المشاركة في مبادرات البحث والتطوير في تقنيات أنظمة المرور الذكية الحديثة باستخدام الذكاء الاصطناعي، واستضافة مهندسي الهيئة من فئة الشباب في مقر الهيئة الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل لمدة شهر واحد وتدريبهم في مجالات ومشاريع أنظمة النقل الذكية الحديثة.

وقالت المهندسة ميثاء: إن العضوية ستتيح مشاركتها في إعداد وتحديث المواصفات الفنية والمعايير الدولية المتعلقة بأنظمة النقل الذكية، واطلاعها على النتائج الأولية للتجارب الميدانية للمبادرات والمشاريع التي تمولها هيئة أنظمة النقل الذكية الأوروبية، وإتاحة فرصة لعمل زيارات ميدانية لمواقع تلك التجارب، فضلاً عن توفيرها خدمات استشارية على نطاق محدود في مراجعة وإبداء الملاحظات، مع التزوّد ببيانات داعمة حول مبادرات ومشاريع الأنظمة المرورية الذكية المستقبلية.

وأكدت المهندسة ميثاء بن عدي أن هذه العضوية ستمنح الهيئة فرصة تعزيز سمعتها كرائد عالمي في مجال التنقل الذكي، من خلال مقابلة أصحاب المصلحة الآخرين في وفود ERTICO الخاصة بالمؤتمرات والشراكات الأوروبية والعالمية في الولايات المتحدة والصين واليابان. بالإضافة الى ضمان حصولها على نظرة ثاقبة على الأسواق المختلفة وتلقي الملاحظات والوصول إلى أحدث الأدوات والتقنيات والمعايير الدولية في المجال، خاصة أن النقل الذكي يقع ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية حاضراً ومستقبلاً.

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