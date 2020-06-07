بلدية الشارقة تنفذ 7243 زيارة على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل في 3 أشهر

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكدت الشيخة شذا المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية ببلدية مدينة الشارقة أنه تم تكثيف الجولات والزيارات التفتيشية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل للتأكد من تقيّدها التام بكل الاشتراطات والتدابير الوقائية التي ألزمتها بها ضمن جهودها المستمرة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تواصل فرق التفتيش عملها الدوري لضبط جميع المخالفين والتنسيق مع المعنيين في دائرة التنمية الاقتصادية لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم ، فتم خلال الربع الأول من الجاري تنفيذ 7243 زيارة على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل.

اشتراطات

وقالت ان مفتشي ومفتشات قسم الرقابة الصحية بإدارة الصحة العامة ينظمون زيارات تفتيش ميدانية لصالونات الحلاقة و مراكز التجميل، للتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير الصحية المطلوبة، ومن أهمها توفير بطاقة صحة مهنية سارية و صادرة من بلدية مدينة الشارقة، و بطاقات التحصين ضد التهاب الكبد الوبائي للعاملين، والاهتمام بنظافتهم، والالتزام بارتداء الزي الموحد، والاهتمام بنظافة المنشأة و نظافة المعدات والأجهزة المستخدمة وتوفيرها بعدد كافٍ، والاهتمام بصيانتها بشكل دوري، وتوفير أجهزة التعقيم المناسبة و المواد المُطهرة اللازمة و الفعالة للأدوات و المعدات، وعدم وجود منتجات منتهية الصلاحية أو غير مُكتملة البيانات في المنشأة وغيرها من الاشتراطات و المعايير الصحية.

30 %

وأوضحت المعلا أن التدابير الاحترازية والوقائية التي فرضتها البلدية على تلك المراكز و الصالونات، تشمل إغلاق الصالون أو المركز خلال فترة التعقيم الوطني، واقتصار الخدمات المقدمة على حلاقة وتصفيف الشعر و خدمات العناية بالأظافر وإلغاء منطقة الانتظار، مع ضرورة الحجز المسبق عند استقبال الزبائن وعدم استقبالهم في حال انشغال العامل بخدمة زبون آخر، واستقبال 30% من الطاقة الاستيعابية في المحل مع ضرورة التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص وآخر، والطلب من الزبون مغادرة الصالون فور الانتهاء من تلقيه الخدمة، ولا يُسمح بتقديم الخدمة لكبار السن فوق 60 عاماً والأطفال أقل من 12 عاماً، ولا يسمح باستقبال الزبائن الذين تظهر عليهم أعراض البرد أو الانفلونزا، والامتناع عن تقديم الضيافة، واستخدام الأدوات ذات الاستعمال لمرة واحدة متى أمكن مع الالتزام بالشروط الوقائية والصحية عند استبدالها، واستخدام مناشف أحادية الاستعمال، وإلزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات وغسل وتعقيم اليدين قبل وبعد تقديم الخدمة، والتنظيف والتطهير والتعقيم المستمر للأدوات والمقاعد والمحل بكل تجهيزاته.

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