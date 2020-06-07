316 مخالفة لمرتادي الشواطئ في دبي و10 طائرات درون لرصد التجاوزات

المصدر: دبي- شيرين فاروق

كشف العقيد سعيد المدحاني، مدير مركز شرطة الموانئ بالإنابة في شرطة دبي، أنه تم تسجيل 316 مخالفة لمرتادي الشواطئ في دبي منذ افتتاحها وحتى مساء امس تمثلت في عدم ارتداء الكمامة وعدم الحفاظ على مسافات التباعد بين الجمهور، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، منوها إلى ان طائرات بدون طيار ترصد اي مخالفات على الشواطئ والتي يصل عددها إلى 10 طائرات موزعة على كافة شواطئ الامارة، منوها إلى ان هناك تعامل خاص مع العائلات فيما يتعلق بارتداء الكمامة، مفيدا أنه مسموح للأطفال وكبار السن التواجد على الشواطئ.

وقال العقيد المدحاني لـ "البيان" انه لم تسجل اي حالات غرق او حوادث بحرية على الشواطئ حتى الان كذلك حقق المركز صفر بلاغات جنائية منوها إلى انه فور صدور قرار بفتح الشواطئ في دبي تم التنسيق مع عدد من الشركاء لتوزيع الادوار والتأكد من التزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية بهدف المحافظ على ارواحهم، كما قامت بلدية دبي بتوزيع اللوحات الارشادية على الشواطئ التي تتضمن تعليمات واجراءات السلامة والاجراءات الاحترازية في ظل ازمة كورونا، منوها إلى ان الفترات الاولى شهدت حملات توعوية كما تم توزيع 3000 كمامة على افراد الجمهور.

وقدم العقيد المدحاني مجموعة من الاجراءات التي من شأنها تجنب تحرير أي مخالفة منها ارتداء الكمامة على الشواطئ، وأثناء التجمعات واثناء التوجه إلى المطاعم أو السيارة خاص في حالة وجود كثافة مرتفعة، منبها على ضرورة الحفاظ على مسافة مترين على الأقل واختيار المكان والوقت المناسب على الشواطئ.

وأكد العقيد المدحاني أن فرق الأمن البحري عملت بجاهزية عالية لتأمين الملاحة البحرية ورصد المخالفين، فيما كانت فرق الإنقاذ البحري جاهزة للتعامل مع الحوادث البحرية الطارئة والاستجابة لها في أقل وقت ممكن، وعلى مدار 24 ساعة، تماشياً مع توجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري.

ونوه العقيد المدحاني إلى انه منذ افتتاح الشواطئ والتي تضمنت شاطئ وكورنيش الممزر وشاطئ ام سقيم، وكايت بيتش ، وجى بي ار، وشاطئ لامير وبرج العرب شهدت التزاماً كاملاً من قبل أفراد المجتمع، باتباع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والحفاظ على التباعد الجسدي، ومنع التجمعات.

ونوه ايضا إلى أن دوريات الإنقاذ البحري المتمثلة في الزوارق والمركبات والدراجات المائية، أجرت مسحاً شاملاً للمناطق البحرية، وتفقدت الشواطئ في الفترات الصباحية والمسائية للاطمئنان على أمن وسلامة الملاحة البحرية، والتأكد من التزام مستخدمي الوسائل البحرية بالتعليمات.

وافاد العقيد المدحاني أن دوريات الدراجات الهوائية ومن ضمنها فرق المتطوعين عملت إلى جانب مختلف الفرق، لتعزيز الأمن والأمان، إلى جانب الحرص على تطبيق أفراد المجتمع الإجراءات الاحترازية والوقائية في مكافحة فيروس كورونا، مع بيان أن وجودهم لأجل خدمة الجمهور وسلامة المجتمع.

ظواهر سلبية

كشف العقيد سعيد المدحاني انه من الظواهر السلبية التي تم رصدها على الشواطئ ترك بعض الاهالي اطفالهم يلهون بالقرب من الاخرين او اصطحاب اطفال حديثي الولادة وتركهم على الشاطئ مما يجعلهم عرضة للعدوى، كذلك هناك اشخاص يتم التنبيه عليهم في اتباع الاجراءات الاحترازية إلى انهم لا ينصاعون لذلك وبمجرد ان يغادر الشرطي او المتطوع لا يرتدون الكمامة وهو الامر الذي يعرضهم للمخالفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز