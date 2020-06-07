الشيخة شما بنت سلطان أول عضو في المجلس الاستشاري لمركز "ييل لقانون البيئة" في المنطقة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مركز "ييل للقانون والسياسة البيئية" عن تعيين الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية، كأول عضو في المجلس الاستشاري للمركز من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ستتولى الشيخة شما كمستشارة للمركز العديد من المهام والمسؤوليات الحيوية أبرزها تقديم المشورة الاستراتيجية، ودعم جهود توسيع شبكة اتصال المركز، وبناء قدرات المركز في مجال تحاليل الاستدامة.

كما ستعمل الشيخة شما على تعزيز الوعي بأهداف التنمية المستدامة، وتطوير القوانين البيئية، ودعم مبادرات المركز المتنوعة، مع توثيق علاقة العمل بين قطاع الاستدامة الواسع في دولة الإمارات والمركز.

مركز "ييل للقانون والسياسة البيئية" ومقره الولايات المتحدة هو مشروع مشترك بين كلية الحقوق بجامعة ييل وكلية ييل لدراسات البيئة، ويهدف إلى تطوير أفكار عصرية ومقاربات تحليلية صارمة لصنع القرار البيئي.

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