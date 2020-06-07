دبي.. تسوّق منظم بإقبال متزايد

المصدر: دبي ـ بشار باغ

تشهد مراكز التسوق والوجهات التجارية في دبي عودة تدريجية لزخم حركة الزوار مع عودة العمل بالطاقة التشغيلية الكاملة، وتلتزم كافة المراكز التجارية والأسواق في الإمارة بالإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان صحة العاملين والزوار، ما يعزز بيئة التسوق الآمنة والمنظمة.

وإضافة إلى ضمان التطبيق الدقيق لتعليمات الجهات المختصة، تحرص المراكز التجارية، بكل ما تضمه من متاجر ومنافذ بيع، على التزام جميع العاملين والزوار بالتعليمات الوقائية، والحفاظ على التباعد المكاني بين الأشخاص، والمسافة الآمنة التي يجب ألا تقل عن مترين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز