تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد.. بلدية دبي توزع 600 قطعة أرض سكنية إلكترونياً

المصدر: دبي - وائل نعيم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انتهت بلدية دبي من توزيع 600 قطعة أرض سكنية إلكترونياً على المواطنين المستحقين خلال أسبوع، عبر التطبيق الذكي «مسكني» وذلك من أصل 3000 قطعة أرض أمر بها سموه للمواطنين في 22 مايو الماضي.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي لــ«البيان»: بدأنا فوراً بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتخصيص 3000 قطعة أرض للمواطنين المستحقين، لافتاً إلى أن بلدية دبي انتهت من توزيع 600 قطعة أرض خلال الأسبوع الأول في منطقة ند حصة وهي مستمرة في توزيع جميع الأراضي التي أمر بها سموه.

وأشار داوود الهاجري إلى أن الدائرة تحرص دائماً على إعداد الخطط والاستراتيجيات التي تضمن تطبيق أعلى المعايير وآليات العمل المتقدمة في العمل البلدي علماً بأننا بدأنا بالتنسيق مع شركائنا من الدوائر بتهيئة البنية التحتية المثالية والتي توفر أرقى أنماط الخدمات بمختلف أنواعها، وذلك بهدف إنشاء بيئة سكنية تلبي شتى احتياجات قاطنيها.

وأضاف: يأتي توفير الخدمات الراقية والعالية لمناطق إسكان المواطنين في إطار حرص سموه على توفير مختلف الضمانات التي تكفل للأسرة الإماراتية السعادة والاستقرار، وتوفير أرقى أنماط الخدمات للمواطنين وأسرهم في بيئة مثالية مكتملة.

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