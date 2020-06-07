برج خليفة يضيء بصور خريجي «كندية دبي»

المصدر: دبي ــ مرفت عبد الحميد

بطريقة فريدة وغير مسبوقة، وتحت شعار «جمال التحمل»، احتفلت الجامعة الكندية في دبي بالدفعة العاشرة من خريجيها، من خلال عرض صورهم على برج خليفة عبر حفل افتراضي نظمته مساء أمس، تحت رعاية وبمشاركة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح. وتم بث الحفل على موقع الجامعة عبر قناة «يوتيوب» وموقع «فيسبوك».

وقال الدكتور كريم شلي، رئيس الجامعة، لـ«البيان»: «إن برج خليفة الذي حافظ على موقعه بوصفه أطول مبنى في العالم، برغم أهميته من الناحية المعمارية، فإن أهميته الكبرى تكمن في بروزه رمزاً لإرادة البشرية وإبداعها، ومن أجل ذلك حرصت الجامعة على عرض صور خريجيها على مبناه، لتذكرهم بأن المستقبل ما زال مشرقاً، بعد أن اضطرت الجامعة إلى تأجيل حفل التخرج هذا العام نظراً إلى جائحة كوفيد - 19».

وأعرب الخريجون عن بالغ سعادتهم بالحفل المبتكر وغير المسبوق .

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