بلدية دبي تنتهي من توزيع 600 قطعة أرض سكنية إلكترونياً خلال أسبوع

المصدر: دبي - وائل نعيم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، انتهت بلدية دبي من توزيع 600 قطعة أرض سكنية خلال أسبوع من أصل 3000 قطعة أرض أمر بها سموه للمواطنين باستخدام التطبيق الذكي «مسكني».

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي لــ«البيان»: بدأنا فوراً بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بتخصيص 3000 قطعة أرض للمواطنين المستحقين، لافتاً إلى أن بلدية دبي انتهت من توزيع 600 قطعة أرض خلال الأسبوع الأول في منطقة ند حصة وهي مستمرة في توزيع جميع الأراضي التي أمر بها سموه.

وأشار داوود الهاجري إلى أن الدائرة تحرص دائماً على إعداد الخطط والاستراتيجيات التي تضمن تطبيق أعلى المعايير وآليات العمل المتقدمة في العمل البلدي علماً بأننا بدأنا بالتنسيق مع شركائنا من الدوائر بتهيئة البنية التحتية المثالية والتي توفر أرقى أنماط الخدمات بمختلف أنواعها، وذلك بهدف إنشاء بيئة سكنية تلبي شتى احتياجات قاطنيها.

وأضاف: يأتي توفير الخدمات الراقية والعالية لمناطق إسكان المواطنين في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على توفير مختلف الضمانات التي تكفل للأسرة الإماراتية السعادة والاستقرار، وتوفير أرقى أنماط الخدمات للمواطنين وأسرهم في بيئة مثالية مكتملة.

وأكد الهاجري أنه فور صدور توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، باشرت بلدية دبي بتنفيذ توجيهات سموه وستعمل على توفير كل أشكال الخدمات اللازمة لأهالي تلك المناطق، فور توزيع الأراضي، بما يحقق لهم أعلى مستويات الراحة والرفاهية والاستقرار، بتأسيس باقة متكاملة من المرافق الخدمية المختلفة التي ستنفذ وفق أعلى المعايير العالمية التي تحرص البلدية على اتباعها في شتى مشاريعها، وتراعي فيها متطلبات الاستدامة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وجه في مايو الماضي، بصفته حاكماً لإمارة دبي بتخصيص 3000 قطعة أرض وقروض سكنية للمواطنين بإجمالي 5.6 مليارات درهم وذلك في إطار حرص سموه على توفير مختلف الضمانات التي تكفل للأسرة الإماراتية السعادة والاستقرار، وتهيئة كافة الظروف لمنح المواطن وأسرته المسكن الملائم الذي يلبي احتياجاته ويكفل لهم الحياة الكريمة التي لا تدخر دولة الإمارات جهداً في توفيرها وترسيخ دعائمها وفق أفضل المعايير العالمية.

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