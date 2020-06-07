أحمد الفلاسي: قيد يمنع توظيف غير المواطنين في 3 قطاعات

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

قال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: «تمت إعادة هندسة نظام معلومات الموارد البشرية نظام «بياناتي»، بحيث تم وضع قيد لمنع توظيف غير المواطنين في 3 قطاعات وظيفية، هي: الوظائف الإشرافية، والإدارية، والخدمات المساندة في كل الوزارة والهيئات الاتحادية بالدولة».

ونوه، خلال استعراضه أمام المجلس الوطني الاتحادي الثلاثاء الماضي، لحزمة المبادرات التي نفذتها الوزارة، بأن نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية هي الأعلى بالمقارنة مع الدوائر المحلية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الوزارة شرعت في إعادة هندسة نظام معلوماتها، فور صدور القرار الوزاري بشأن ملف التوطين في القطاع الاتحادي لسنة 2019.

وأفاد أن توطين منصب الموارد البشرية هو المفتاح لعملية التوطين في الوزارات والمؤسسات الحكومية بالدولة، وعليه شرعت الهيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية، في وضع خطط وبرامج أثمرت توطين كل مناصب مديري إدارات الموارد البشرية على المستوى الاتحادي.

خطة

وتابع معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي: «مطلوب منا كمسؤولين وضع خطة ما بعد (كوفيد - 19)، بحيث تعود كل وزارة وكل جهة إلى إعادة دراسة جميع أنظمتها خلال الجائحة، وتقييم آليات عملها وفقاً لتجربة «العمل عن بعد» التي أنتهجتها خلال الفترة الماضية»، موضحاً في الوقت نفسه أن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت من خلال بنيتها التكنولوجية أنها لم تتوقف يوماً عن إنجاز المهام ودورها في تقديم خدماتها لكل المتعاملين.

وقال: «ستمنح تجربة العمل عن بعد الحالات التي لديها أفراد في عائلتها من أصحاب الهمم، في مواصلة عملها عن بعد، بما يسهم في منحهم وقت أكبر للوجود بالقرب من أصحاب الهمم، وتوفير الدعم والمساعدة المطلوبة لهم».

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