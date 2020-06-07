كوادر دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة تباشر أعمالها من مكاتبها

المصدر: (الشارقة - عصام الدين عوض)

أكد خميس بن سالم السويدي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، أن الكوادر الوظيفية للدائرة باشرت مهام أعمالها من مكاتبها في مختلف مقار مجالس الضواحي، لتكون بذلك من أولى الجهات العاملة في إمارة الشارقة والعائدة لتقديم مختلف خدماتها للأسر في الإمارة، بعد أن قدمت خدماتها عن بعد خلال الفترة الماضية.

وقال إن تلك العودة تأتي لممارسة المهام التي تؤديها الدائرة ومجالس الضواحي، بعد أن تم إجراء المسح لكل الموظفين، والتأكد من خلوهم من أعراض فيروس كورونا، وتطبيق أعلى معايير السلامة وتعليمات الوقاية المتبعة والصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث والجهات الحكومية المختصة، ومراعاة حالات الموظفين ومناعتهم، فضلاً عن أعمارهم ومدى قيامهم بأعمالهم من خلال مكاتبهم أو بقائهم في منازلهم لإنجازها عن بعد.

وأضاف السويدي أن الدائرة، من خلال موظفيها في مختلف الإدارات والأقسام والتابعين لمجالس الضواحي، سعيدة بعودتهم لمباشرة أعمالهم من مكاتبهم ومواصلة إنجاز مهامهم.

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